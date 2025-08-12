JEDINI LUKA /

Igrači Milana impresionirani Modrićem: 'Od prvog treninga osjećate nešto drugačije'

Igrači Milana impresionirani Modrićem: 'Od prvog treninga osjećate nešto drugačije'
Foto: Profimedia

'Pomoći ćemo mu koliko god možemo da zablista na terenu'

12.8.2025.
17:44
HINA
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Belgijski reprezentativac i krilni igrač Milana Alexis Saelemaekers (26) impresioniran je igračkim vještinama koja Luka Modrić pokazuje u dresu "Rossonera".

"Od prvog treninga, on je igrač kod kojeg stvarno osjećate nešto drugačije i stvarno smo sretni što ga imamo," kazao je Belgijanac za The Italian Football Podcast.

"Nadamo se da će s nama raditi dobre stvari i pomoći ćemo mu koliko god možemo da zablista na terenu," dodao je.

Saelemaekers je oduševljen i igrama koje pruža Rafael Leao kojeg je novi trener Max Allegri prebacio s krila na poziciju središnjeg napadača.

"Trener mora odlučiti koja mu je najbolja pozicija, ali mislim da je igrao nevjerojatno na toj poziciji u predsezoni, u svakoj utakmici koju je odigrao," dodao je Saelemaekers. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pavasović Visković: 'Kustić nije idealan, ali s HNS-om gdje su Svetina i njegovi nećemo ni razgovarati'

Luka ModrićAc Milan
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
JEDINI LUKA /
Igrači Milana impresionirani Modrićem: 'Od prvog treninga osjećate nešto drugačije'