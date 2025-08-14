Chelseajevi igrači oduševili gestom: Evo što su napravili za poginulu zvijezdu Liverpoola

Diogo Jota i njegov brat Andre Silva poginuli su u prometnoj nesreći prošloga mjeseca. Nogometni svijet još je u tuzi, a pijetet i pomoć obiteljima stiže sa svih strana.

Nogometaši Chelseaja oduševili su svijet svojom gestom. Naime, Chelseajevi su igrači odlučili donirati dio svoje nagrade od klupsko Svjetskog prvenstva obiteljima poginulih nogometaša. The Athletic piše kako su igrači Chelseaja nagrađeni s 15 i pol milijuna dolara koje su međusobno raspodijelili na jednake dijelove, a sada su dio toga odlučili dati Jotinoj i Silvinoj obitelji.

Piše se da su zajednički donirali pola milijuna dolara. Za Chelsea igra Pedro Neto, Portugalac koji je bio vrlo blizak prijatelj Dioga Jote i nije mogao sakriti suze uoči Chelseajeve utakmice s Palmeirasom samo dva dana nakon nesreće.

