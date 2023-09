Pred Dinamom, Hajdukom, Rijekom i Osijekom, kao i ostalim prvoligašima nastavak je HNL sezone. Arijan Ademi novo je staro ime na hrvatskim prvoligaškim travnjacima, a njegovim dolaskom trenutno četvrtoplasirana momčad prvenstva, branitelj naslova Dinamo, u svlačionici je ponovno dobio lidera i motor momčadi. Hajduk je na prvom mjestu uoči 8. kola sa 15 bodova nakon šest odigranih prvenstvenih susreta. Osijek je drugi sa 11 bodova, Rijeka treća sa 10, uz bolju gol razliku od zagrebačkih plavih (15:6 u odnosu na 9:5 Dinama), ali i uz utakmicu manje. Zagrepčani su na pet odigranih utakmica, a Hajduk, Osijek i Rijeka na šest.

Igrački CV

Ocjenu o tome kakvi su stvarni potencijali Dinama nakon povratka Ademija iz Kine potražili smo kod Igora Pamića. Međutim, nismo s Igorom razgovarali samo o Dinamu, nego i ostalim temama. Pamić nas je vratio u vrijeme kad je igrao u plavom dresu. Razgovarali smo s njim skoro 20 minuta...

Div iz Žminja HNL je napustio 1996. kad je prešao u francuski Sochaux, a na svom kontu ima 56 golova u pet prvoligaških hrvatskih sezona. U sezoni 1992./1993. Pamić je za Istru postigao 12 golova u 34 službena nastupa. Sezonu nakon za Pazinku je postigao 18 golova u 23 službena nastupa, a za Dinamo je 10 puta tresao mrežu u 28 nastupa, prema podacima dostupnim na internetu. Igrački period u Osijeku mu je bio golgeterski najplodniji u Hrvatskoj, jer je zabio 17 golova u 25 službenih nastupa. U sezoni 1996./1997. za Sochaux je postigao 10 golova u 27 susreta, za njemačku Hansu iz Rostocka 13 puta je zabijao u 37 nastupa u sezoni 1997./1998. a najpolodniji euro period u karijeri Igoru Pamiću bio je je od 1999. do 2002. u Grazer AK-u - 23 pogotka u 66 utakmica.

Dvije godine igrao je i za reprezentaciju Hrvatske, a od 1996. do 1998. za Vatrene je nastupio 6 puta uz 1 gol. Bio je član Ćirinog rostera na Euru 1996. u Njemačkoj, prvom velikom reprezentativnom natjecanju na kojem su se naši nogometaši pokazali sjajno na velikoj nogometnoj pozornici, plasiravši se u četvrtfinale turnira na kojem smo ispali od kasnijeg prvaka Njemačke rezultatom 2-1.

'Vidjeli smo kako je Dinamo izgledao bez Akija'

"Moje mišljenje o Ademiju i Dinama odavno je jasno. Aki je prije 6 mjeseci otišao iz Dinama i u tom periodu vidjeli smo i sami kako je momčad Plavih izgledala bez njega, odnosno što je on značio ekipu i općenito za svlačionicu kao takvu. Ademijevim povratkom mijenja se sve, zato što je Dinamo dobio opet lidera na terenu i u svlačionici, a to nije baš tako jednostavno nadomjestiti. Arijan Ademi itekako je nedostajao Dinamu, a momčad je opet dobila turbo motor koji ju pokreće. Vidimo okruženje klub - navijači - suigrači da je živnulo povratkom Ademija i Sergej Jakirović, uz jaku igračku opciju koju je dobio njegovim povratkom, ima i produženu ruku. Ovo je jako dobar potez Dinama", kazao nam je u uvodu Igor Pamić i nastavio:

"Vidjet ćemo što se dogodilo dolaskom Sandra Kulenovića, smatram da to ne može biti loš potez. Dinamo je, nažalost, dva igrača doveo, pa ih izgubio. Naravno, radi se o Stojkoviću i Kačavendi. Jakirović na njih ne može zbog ozljede računati duže vrijeme. Međutim, bez obzira na sve, bez obzira trenutni na bodovni minus u odnosu na Hajduk, Dinamo je u HNL-u i dalje najbolji, a igrat će i skupinu Konferencijske lige. Plavi i dalje imaju najbolji kadar i treba biti iskren i reći kako svi očekujemo da će Dinamo i ove sezone biti prvak države."

Da, uzbudljivo je u HNL-u. Bijeli su u posljednjem kolu izgubili od Istre na Poljudu 1-0, a Dinamo je u drami slavio preokretom na OPUS Areni 3-2 protiv Osijeka koji je imao 2-0.

"U svakom slučaju, ta utrka između Dinama i Hajduka sjeda na svoje mjesto, rezultatski bodovni konto Splićana se smanjuje, ali nemojmo podcijeniti Hajduk. Doveli su Žapera i Uremovića koji su strahovito veliko pojačanje Ivanu Leki. Oni će donijeti sigurnost, razinu više u igri. Hajduk će s njima biti agresivniji i potentniji, posebno s Uremovićem. Žaper je igrač koji će, pak, naći nove motive na Poljudu da pokaže da je još bolji nego što je. Ono što Bijelima nedostaje, to je ono što ja kao nogometni trener i bivši nogometaš vidim, su još dva igrača naprijed koja mogu riješavati utakmice. Jer, Leko je ostao u tom segmentu samo na Marku Livaji. Isto tako, ja u HNL-u ne vidim neki treći klub koji bi se uz Dinamo i Hajduk mogli umiješati u borbu za naslov. Držim da je Ademi ta prevaga koja će odlučiti na stranu Dinama, tj da će zagrebački plavi na kraju biti opet prvaci. Jer, takvu jednu osobu, takav karakter, pustimo sad igračke karakteristike, teško je naći. Arijan Ademi nešto je najbolje što se moglo dogoditi Dinamu, a Dinamo je nešto najbolje što se moglo dogoditi Ademiju. Po meni, to bi mogao biti ključni potez Dinama u utrci s Hajdukom za naslov prvaka Hrvatske u ovoj sezoni", govori nam Pamić i nastavlja:

'Ademi, Petković i Livaja najbolji su igrači HNL-a'

"Tko je najbolji nogometaš u HNL-u? Neću se izražavati na taj način jer stvarno smatram da povratkom Ademija u HNL-u imamo tri vedete kojima nitko nije ravan - to su Petković, Livaja i Ademi. I po onom što oni trenutno znače za momčad i po onom što su već napravili. Oni se više ne moraju dokazivati jer su dokazani, a najteže je svoju klasu potvrđivati stalno, a navedeni upravo to i rade. Ali, ima tu još dobrih igrača. Evo primjerice, koliko je Mišić bitan za Dinamo kad dobro igra, koliko je Livaković bio bitan, Ivanušec ili Šutalo. Oni su bili bitni u ostvarivanju rezultata i kao uspješni i kvalitetni ostvarili transfer."

Ante Erceg iz Istre koji ove sezone ima 2 gola, ali igrački i onim što donosi momčadi na terenu impresionira?

"Zato sam i rekao da u HNL-u ima puno dobrih igrača, ali opet ponavljam - jedno je nositi dres Dinama i Hajduka, a drugo je nositi dres Istre ili nekog drugog kluba. Ante Erceg nije dokazan samo sad, nego još od prije, ali Ante Erceg, uz svo dužno moje poštovanje koje imam prema njemu, ipak nije ta razina Ademija, Petkovića ili Livaje. On ne može stati u isti koš s navedenima".

Nije loše, smatra Pamić, što je Dinamo promijenio trenera i doveo stručnjaka na klupu koji ima jedan "gard, bezobrazni, samouvjereni, drski", jer po prvi put Dinamo je u poziciji da lovi opipljiviju prednost Bijelih što nije bio slučaj već jako puno godina. Dinamo je trenutno u prednosti u odnosu na Hajduk, ali vidjet ćemo kako će reagirati u nastavku. Pamić nam je približio što za njega znači Dinamo, odnosno što mu je plavi dres značio kad ga je nosio kao igrač...

"Uvijek sam govorio jedno i volim to napominjati - Dinamovi zidovi pričaju malo drugačije nego zidovi drugih klubova. Sam ulazak na parking podno maksimirskog Zapada, sam dolazak u krug stadiona Maksimir, izlazak ispod Juga na travnjak u dresu Dinama, to je jedna potpuno drugačija emocija i puno drugačija obveza. Zato ponekad, moramo priznati, neki nogometaši koji imaju potencijal ili treneri koji su dobri, kad dođu u Dinamo ne uspiju jer je Dinamo potpuno drugačija razina kvalitete, veličine kluba, ma svega... Ogromna je stvar biti samo navijač Dinama, a kamoli nositi dres kluba. To je nešto posebno, nadnaravno i to treba doživjeti. Sad pogotovo u posljednje vrijeme kad su Plavi podignuli ljestvicu uspješnosti i ambicija. Sad se o Dinama očekuje samo najbolje, visoka postignuća i sad je ipak puno teže i voditi Dinamo i biti igrač ili trener Dinama. Jer, nema oprosta. Samo jedan poraz ili kiks baca u depresiju ogroman navijački puk, ali ne samo navijače nego sve u klubu."

'Najveće utakmica Dinama su protiv Hajduka, to je nešto posebno'

I dan danas, skoro 30 godina poslije, Pamić jako dobro pamti sezone 1993./1994. i dio 1994./1995. kad je kao plavi konjanik, lav, jurišao na suparničke igrače. Pamić, na kraju krajeva, pamti mnoštvo toga iz Zagreba, uspomene su nešto što ga nosi, a ljubav prema Dinamu velika je i dan danas i on to ne skriva. Kad ga se pita da izdvoji, da se prisjeti jedne od utakmica iz tog perioda, naglašava da je jedan klub kod njega i njegovih suigrača budio posebnu vatru, emociju, strast - "Igrajući za Dinamo za mene, ali i sve nas, to je bilo ostvarenje sna", priznat će Pamić i nastaviti:

"Nažalost, imali smo jedan nedostatak, posebno što dvije godine nismo smjeli igrati Europu zbog izgreda u Auxerreu. Te dvije utakmice protiv Auxerreua su bile strahovito bitne tada za klub, emocionalno malo drugačije za odigrati, ali vjerujte mi sad što ću vam reći - najveće utakmice Dinama su sa Hajdukom. Ok, osim nekih epskih euro utakmica, ali najvažnije emocionalno, duševno, klupski, za trenera i igrača, susreti su protiv Hajduka. U derbijima je poseban naboj, za derbi je posebna priprema, pristup, pogled i nastup... Ta utakmica najviše pali sportske mase u Hrvatskoj."

Približio nam je Paminjo neke utakmice protiv Hajduka iz svog vremena...

"Mi smo 1994. na 1995. u Maksimiru dobili Hajduk 1-0, ali nažalost te sezone smo igrali i finale Kupa u kojoj su Bijeli u Splitu dobili 3-2. Bila je to jedna odlična utakmica odigrana po kiši, gdje smo pred navijačima u Zagrebu kiksali u drugoj utakmici. Poraženi smo 1-0 u jednom dobrom dvoboju pred punim stadionom u Maksimiru. Tribine su se tresle od decibela, tlo je podrhtavalo. To su utakmice koje su posebne, drugačije i kojima se pristupa na potpuno drugačiji način nego prema drugima."

Imao je u Dinamu fantastičan odnos s navijačima. Pamić je karakterno takav lik, čovjek iz naroda, boem koji uživa u druženjima s dragim ljudima...

'Imao sam više nego odličan odnos s Boysima'

"Možda ste primjetili, ali ne volim pričati o sebi u stilu kad sam ja nešto bio... Osobno smatram da sam imao i više nego odličan kontakt i odnos s Bad Blue Boysima. No, imao sam i jako dobar odnos s navijačima drugih klubova za koje sam igrao. To je jedino normalno. Nogometaši moraju poštovati navijače. Navijači su najbitniji, jer zbog njih se i igra nogomet. Tužno je i žalosno što se navijači gledaju samo kroz prizmu luđaka i pijanaca, ali u navijačkim grupama, u navijačkoj supkulturi, ima strahovito školovanih ljudi. Ultrasi jednostavno samo vole svoj klub. Ok, neki su malo agresivniji, neke navijačke grupe su ekstremnije u odnosu na neke druge, ali zamislite nogomet bez navijača. To nije fraza. Mi smo dužni, pa čak i kad nam j**u majku, pozdraviti ih nakon svake utakmice. To je dio tog folklora i nogometa i bez toga, bez navijača, simpatizera, ultrasa, gledatelja, kako god ih zvali i o kakvoj god se navijačkoj populaciji radilo, jednostavno ne ide. Što će netko na utakmici tko šuti 90 minuta?! Nogometaši moraju biti spremni i na kritiku navijačkog puka. Trebaju se pobrinuti da im se više plješće i skandira nego kritizira i psuje. Navijači u Hrvatskoj pomažu, spašavaju, reagiraju poput pravih hitnih službi uvijek kad treba i strašno su organizirani. S tim se treba ponositi. Ljudi moji, koliko ljudi, trenera i nogometaša neće pričati o nekim svojim p***arijama?! Pa, koliko puta smo se svi s nekim posvađali, koliko puta se čovjek zakači s nekim u životu, uđe u neku gužvu, možda i tučnjavu... Samo znate, svi se sakrivaju iza svog imena i prezimena, a kad se navijač potuče onda je on huligan i kreten, a kad se netko 'normalan' pomlati, netko tko nije navijač, e onda je on frajer i mangup."

'Previše pričamo i razglabamo o Livaji'

Pamić nam je za kraj prokomentirao i mogući povratak Marka Livaje u reprezentaciju...

"Marko Livaja u reprezentaciji da ili ne - nije to pitanje za mene. Znate, mi smo napravili općenito jednu grešku kad je u pitanju Marko Livaja. Nije to samo slučaj u Hrvatskoj, nego svugdje. Dakle, previše¸se priča i razglaba o Livaji, a zašto? Stvar je vrlo jednostavna - Hrvatska nogometna reprezentacija je iznad svakog pojedinca, a u ovom slučaju ili ćeš ga zvati ili ga nećeš zvati. Nema opravdanja i govorancija uzeo je megafon i poveo onu pjesmu, ušao u verbalni sukob s navijačem na Rujevici... Da se razumijemo, takve stvari ne opravdavam. Ne mogu i ne želim opravdati te Livajine postupke, ali ako ćemo pričati samo o igračkim kvalitetama, Marko Livaja je čudesan igrač. E sad, najbolji igrač HNL-a... Hm... Dalo bi se tu raspravljati, ali isto tako o ukusima se ne raspravlja. Nekom je najbolji Livaja, nekom Petković, a nekom Ademi koji je sad opet u HNL-u. U HNL-u ima puno dobrih igrača. Livaja Hajduku znači puno više nego neki igrači drugim klubovima, to je isto činjenica... Zamislite samo Hajduk bez Livaje. Jel' tako? Ma, nezamislivo... Hajduk igra potpuno podređeno Livaji, nemojmo to zaboraviti. Livaja je Hajduk, Hajduk je Livaja, a Dinamo ipak ima veći i kvalitetniji roster, ima širinu. Možda zbog toga Bijeli prošle sezone nisu bili prvaci, možda zato ni ove sezone neće biti prvaci, treba i o tome razmisliti malo. Livaja kao igrač u reprezentaciji zbog svojih kvaliteta uvijek može biti dobrodošao, ali o tome ne odlučujem ja nego postoji izbornik i stručni stožer. No, jasno i glasno treba reći - Marko Livaja je igrač za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, bez obzira na druge stvari ili objasniti zašto ga se neće zvati, primjer vam sad navodim, ali dosta više o Marku Livaji, prestanimo komentirati Livaju pri svakom okupljanju Vatrenih."