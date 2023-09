Puno se prašine podiglo oko dosuđenih penala u nedjelju na OPUS Areni, u derbiju 7. kola HNL-a između Osijeka i Dinama (2-3 nakon preokreta). Jesu li bili kazneni udarci, nisu, je li Osijek oštećen, Dinamo poguran do pobjede u srazu u kojem su do 70. gubili 2-0? Puno pitanja, upitnika još je u zraku. Okrenuli smo, stoga, broj Igora Pamića, trenera Karlovca, bivšeg igrača Dinama i reprezentativca Hrvatske, kako bi nam prokomentirao ovu vruću temu i izazvane reakcije nogometnog puka.

'Zebecu je bilo teško vidjeti situaciju'

"Gledajte, normalno da onaj koji je pobijedio drugačije gleda na ovu situaciju od onog koji je izgubio, odnosno drugačije gleda na svoj postupak od onog koji se ljuti. To vam je tako, uobičajena stvar, rekao bih. Uvijek je tako bilo i bit će. Međutim, u prvom trenutku - obje situacije su bile diskutabilne. To je skoro pa nemoguće predvidjeti. Nama koji gledamo utakmicu na malim ekranima teško je procijeniti određene situacije. Možete kad kamera nekoliko puta ponovi spornu situaciju. Zamislite sad koliko je Zebecu teško bilo vidjeti, gdje ide centaršut, moraš pritom pratiti što se događa u šesnaest metara, gdje ne očekuješ, hajmo biti iskreni i reći, jer totalno je antinogometni potez da igrač s dvije ruke ide u blok u zraku kao da igra odbojku. Zebecu je tu bilo teško. On je tu pokazao da nikakvu namjeru nije imao oštetiti Dinamo. Ni u prvom ni u drugom trenutku ništa nije ni sudio. Poslije se isključivo oslonio na VAR, gdje je, po meni, s opravdanjem dosuđeno", govori nam Igor Pamić i dodaje:

"Čak sam i ja u početku bio malo ljut što se dosudilo, ovo-ono, ali poslije kad pogledaš videosnimku, kad vidiš da je sve u redu, a zato postoji VAR, sudac mora odlučiti kako VAR pokazuje. U ova dva slučaja, penali su bili opravdani za Dinamo. Ono na što bi se u Osijeku trebali više ljutiti je to, pogotovo trener Tomas, je reakcija kod prvog gola, kako mu igrač ide s dvije ruke na centaršut koji je bezopasan bio. Uvjeren sam da je teško na taj način izgubiti utakmicu. Siguran sam i u to da su Osječani realisti, shvatit će da baš i nisu oštećeni."

'Uvijek je bilo i bit će diskutabilnih odluka'

Pamić nam naglašava jednu drugu stvar...

"Pitanje se postavlja, ali ono drugo - bi li se ti penali sudili da Dinamo nije bio u pitanju Dinamo, hajmo biti realni, bez obzira za koga navijali. Bilo je uvijek i bit će diskutabilnih odluka, ali ako ćemo se držati strogo VAR-a, ovdje greške nema".

Objasnio nam je sljedeće:

"Taj VAR... Ovdje možemo samo pričati kako neki procjenjuju ruke. Za neke je isti položaj ruke jedanaesterac, za neke, pak, nije. E, tu suci još uvijek mogu, imaju mogućnost da nekom pomognu ili odmognu, budimo realni. A ovo - kad se povuće linija, pogotovo pozicija kakva je. Nakon pogledane snimke, što reći za situaciju kod drugog penala za 3-2? Znači, igrač zamahne nogom punom snagom, Perić prilazi lopti i on ga udara. Udarac slab ili jak, svejedno je, udarac je udarac i da je na centru on je slobodni, a u šesnaestercu penal. To je jednostavno i tako svi moraju gledati. To je bila takva utakmica, netko sljedeći će se isto za nešto ljutiti. Ovdje nitko nije pogriješio".

'Dinamo je već godinama prvak i svi su isfrustrirani'

Hajdukovci na društvenim mrežama razapinju svog vječnog neprijatelja Brunu Marića, dok u Osijeku, tom ponosnom hrvatskom gradu na Dravi koji je bio stup obrane Slavonije u Domovinskom ratu od velikosrpske agresije, zazivaju u ljutni otkazivanje domaćinstva reprezentaciji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Treba razumijeti. Dinamo je već godinama prvak i svi su isfrustrirani. Budimo pritom realni - stvarno je puno bilo zadnjih godina odluka gdje se Dinamu i pomoglo, nekad se i odmoglo, ali većinom se griješilo u njihovu korist. I tu je nastala ta neka averzija prema Dinamu, pogotovo znamo svi, ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu, kad je netko uspješan da si na njega ljubomoran. No, ova utakmica veze nema sa tim što se sad događa u Osijeku i Splitu, već ima, vjerojatno, proteklih deset - petnaest godina. Pokušavam biti realan. Ovo je samo bila kap koja je malo zapalila vatru. Bruno Marić je puno puta pogriješio kao sudac, puno puta je i dobro napravio, ali slažem se - ovaj put Bruno Marić nema veze što se u Osijeku dogodilo, treba biti realan", zaključio je Igor Pamić.

