Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pripreme za nadolazeći Final Four Lige nacija, koji se od 14. do 18. lipnja održava u Rotterdamu i Enchedeu. Vatreni treniraju i spremaju se za Nizozemsku u polufinalu u sjeni slučaja Livaja.

Nitko nije iznad - Hrvatske!

Potpisniku ovog teksta već na uši idu svi ti medijski napisi i pompa koja se digla oko kapetana Hajduka, u trenutku dok našoj nogometnoj reprezentaciji, njenom izborniku Zlatku Daliću i kompletnom stručnom stožeru treba mir i fokus na ono što im slijedi.

Jer, ispada je da je Marko Livaja veći od reprezentacije, a nitko nije iznad Hrvatske. Umjesto da pustimo naše nogometaše da u miru dočekaju taj 14. lipnja i Oranje u Rotterdamu, svakodnevno su bombardirani Markom Livajom, a na presicama igrači svakodnevno moraju komentirati slučaj koji je nadišao sve granice normalnog.

Država praktički gori zbog Marka Livaje, samo što ne izbije "rat", a zbog čega?!

U prošlosti su se događale i gore stvari

I u prošlosti su se događale slične, ako ne i gore stvari, pa se nije dizala toliko prašina. Ok, tome ide u prilog i moderno doba, društvene mreže, hrpa medija i mogućnosti da obični ljudi - pratitelji - korisnici društvenih mreža mogu komentirati što ih je volja, a prije toga nije bilo ili nije bilo u tolikoj mjeri...

Međutim, ono što je istina da je i Livajino ponašanje dosta kumovalo čitavoj halabuki i napadima na njega, ali isto tako njegova reakcija na Rujevici, prema tom navijaču koji ga je vrijeđao, ista je ona koju bi većina od nas napravila u tom trenutku...

Međutim, ono što mu ja osobno zamjeram u ovom slučaju je to samoinicijativno napuštanje reprezentacije, jer Hrvatsku se ne napušta zbog par povika, pritiska ili ne znam čega...

Livaja nije trebao otići

Marko Livaja nije trebao otići jer već sljedećeg dana to bi bila prošlost, bio bi taj ružni događaj zaboravljen i bačen u drugi plan. Fokus bi se prebacio na pripreme, na odlazak na završni turnir Lige nacija. Ovako je nastao slučaj koji je podijelio naciju...

I Luka Modrić je bio vrijeđan i verbalno napadan pa nije nikad napustio reprezentaciju. Niko Kranjčar je isto bio na udaru nakon "izdaje" i prelaska iz Dinama u Hajduk, pa nije nikad napuštao Hrvatsku.

Marko Livaja je, u to nema sumnje, sjajan nogometaš s buntovničkim karakterom i karizmom, ali isto tako taj isti Marko Livaja trebao bi onda muški prihvatiti sve te verbalne napade na sebe, između ostalog i zato jer zbog nekih prijašnjih ispada koje je imao sad ima dosta putra na glavi i dosta ljudi ga je zbog toga sad uzelo na zub...

Glumiš ultrasa, glumiš baju? Budi onda baja do kraja

Jer, ako glumiš ultrasa, ako glumiš baju i uzimaš megafon u ruke poput kakvog vođe navijanja i vodiš pjesmu koja poručuje nekom da je šibenska pi*ka i da će dobiti batine, e onda brate budi baja do kraja i poput pravog ultrasa, navijača, istrpi sve uvrede i pritisak, a ne napuštati reprezentaciju.

Marko Livaja mora znati da nije navijač nego nogometaš i to (po)najbolji u HNL-u i kao takav uzor mladima, a više od toga Marko Livaja mora znati i to da je hrvatski reprezentativac koji će sutra igrati s tim Šibenčanima koje pljuje. A to da je puno Šibenčana poginulo u ratu neću ni komentirati...

Nastala je prevelika buka

Isto tako, svi mi, cjelokupnoj hrvatskoj javnosti trebalo bi doći iz gu*ice i glavu da je prevelika buka nastala oko gluposti i da je hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji sad potreban, ponavljam još jednom - mir i podrška. Jer, ovo sve je prevršilo svaku mjeru. Nije Marko Livaja najveći problem države u kojoj je sve poskupljelo za 30% od uvođenja eura...

I za kraj, najviše od svih ovaj slučaj Marko Livaja odrazio se na mladog Diona Drenu Belju, koji je u ovoj završnoj operaciji Lige nacija ostao bez mogućnosti da ostvari svoj san - zaigra za A selekciju Hrvatske.

Beljo neće moći nastupiti za A selekciju Hrvatske na Final Fouru, a Dalić ima napadača manje

Dion Drena Beljo trenira u Rijeci, a neće moći igrati za Hrvatsku u Nizozemskoj, a da stvar bude gora Zlatko Dalić ima na raspolaganju napadača manje.

Jer, popis je objavljen u ponedjeljak do ponoći i može se mijenjati samo u slučaju ozljede, a Livaja je samoinicijativno napustio reprezentaciju...

Stoga, Dion Drena Beljo je, u biti, najveća žrtva, odnosno tragičar u tome svemu, a ne Marko Livaja ili netko treći... Iako, ono što veseli je da je pred Dionom Drenom Beljom svjetla budućnost u dresu Vatrenih.