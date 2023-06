Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je Final Four Lige nacija i treba joj mir. Stoga, bilo kakve priče, rasprave oko odlaska Marka Livaje s priprema iz Rijeke, odnosno njegovog napuštanja reprezentacije - nije potrebno.

'Očito da su u trenutku bili zatečeni'

No, kako bi smo ispoštovali novinarsku profesiju i dobili komentar na slučaj koji je uzburkao duhove u hrvatskoj javnosti i podigao dosta prašine, odlučili smo okrenuti broj Roberta Špehara. Legenda HNL-a samo nam je kratko prokomentirala Livajin odlazak:

"Očito da su u trenutku bili zatečeni i mislim da je tu napravljen jedan kompromis za mir u reprezentaciji, a detaljnije analize se trebaju završiti kad završi ova operacija Lige nacija. Onda treba sjesti i vidjeti što se tu dogodilo", rekao nam je Robert Špehar i dodao:

"Očigledno je Marko Livaja bio isproviciran, zatečen i reagirao je, naravno, svjestan i sam kako je rekao da nije trebao tako reagirati. Isto tako, Livaja je sam naglasio kako želi mir reprezentaciji, reprezentacija je to prihvatila i mislim da stvarno nema smisla išta dalje komentirati niti ja to želim. Hrvatskoj želim sve najbolje, kao i izborniku Zlatku Daliću, da ode do kraja na Final Fouru, da proba osvojiti taj završni turnir. Bit će teško, ali vjerujem da reprezentacija i to može ostvariti i podariti nam još veselja. Zato smatram da se dalje ne treba uopće o tome diskutirati, najbitnije je da se naši nogometaši što bolje spreme za ono što ih čeka."

Vatreni putuju u Nizozemsku oslabljeni

Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se u Rijeci za Final Four Lige nacija sljedećeg tjedna, a sad nakon što je Livaja napustio tabor Vatrenih jasno je kako Dalićevi izabranici putuju u Nizozemsku oslabljeni, jer nemaju pravo na aktiviranje poziva Belji, jer se ne radi o ozljedi nego o odlasku nogometaša, samoinicijativnog.

Iz HNS-a su poručili kako je Livaja razgovarao s izbornikom Zlatkom Dalićem o incidentu koji se dogodio tijekom treninga u ponedjeljak.

Livaja krenuo u verbalni okršaj nakon što su ga vrijeđali

Livaja je tabor nogometne reprezentacije napustio nakon incidenta koji se dogodio u ponedjeljak na riječkoj Rujevici. Trening je bio nakratko prekinut nakon što je Livaja krenuo prema tribinama u verbalni okršaj s dijelom publike koji ga nije prestajao vrijeđati.

Za spomenuti kako nadolazeći Final Four turnir Lige nacija na rasporedu je od 14. do 18. lipnja u Rotterdamu i Enschedeu.

Hrvatska otvara Final Four Lige nacija protiv Nizozemaca

U prvom polufinalnom srazu 14. lipnja na stadionu De Kuip u Rotterdamu snage će odmjeriti Nizozemska i Hrvatska, dok će dan kasnije na De Grolsch Vesteu u Enschedeu igrati Italija i Španjolska.

Finale je 18. lipnja u Rotterdamu, a istoga dana u Enschedeu će biti odigran susret za treće mjesto.