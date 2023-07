U posljednjoj utakmici 2. kola HNL-a Hajduk je u nedjelju navečer kao domaćin svladao Rijeku sa 1-0 (0-0).

Strijelac jedinog gola u utakmici koju je na Poljudu pratilo 32.584 gledatelja bio je mladi Rokas Pukštas u 50. minuti.

Mladi Pukštas zabio dva gola uzastopno u prvenstvu

To mu je bio drugi uzastopni gol ove sezone u prve dvije utakmice prvenstva, nakon što je zabio glavom Dinamu na Maksimiru za pobjedu 2-1. Kako je ovo bila druga pobjeda Bijelih u prva dva derbija nove sezone, druga uzastopna za Splićane, opet euforija trese hajdukovce.

"Čestitam igračima i stručnom stožeru. Ove godine zima u Zagrebu počela u drugoj polovici srpnja. Gore stalno minus 3 a bit će i još hladnije", samo je jedan od komentara pripadnika simpatizera Hajduka na Facebooku. Više o tome čitajte - OVDJE.

'Ovo je jedna potpuno nova situacija za Hajduk, nakon toliko godina depresije'

Okrenuli smo broj bivšeg nogometaša, između ostalih selekcija i Dinama, sad trenera Karlovca Igora Pamića, kako bi nam prokomentirao navedeno i samu utakmicu...

"Gledajte, u više naših razgovora koje vodimo rekao sam da ne treba niti jednom Dalmatincu, niti jednom članu Hajduka, simpatizeru, pripadniku Torcide, navijaču kao takvom, zamjeriti ovu euforiju u kojoj su oni. Jer, ovo je jedna potpuno nova situacija za njih. Razumijemo, nakon toliko godina depresije oni sad slave. Hoće li slaviti na kraju, vidjet ćemo. Mislim da je prerano. Da je -3 u Zagrebu nije, ali je oblačno i kišovito u samom momentu", kazao nam je Igor Pamić i nastavio:

"Sunce će u Zagreb doći opet, sto posto. Ono što se sigurno mogu bazirati je to samopouzdanje, jer Hajduk je sinoć protiv Rijeke stvarno odigrao jednu dobru utakmicu. Međutim, bitno za naglasiti je da Rijeka nije ni blizu nivoa Dinama, ni blizu. To ne smijemo zanemariti, a rekao sam vam u ranijem razgovoru što mislim o porazu Dinama od Hajduka na Maksimiru u 1. kolu."

'Ova Rijeka nije ni blizu Dinamu i Hajduku'

Igor Pamić je nastavio:

"Rijeka je bolja nego prošle godine, organiziranija, ima dobrog trenera u obliku Sergeja Jakirovića, mislim da će biti među TOP 4, ali Rijeka, ova Rijeka, nije ni blizu Dinamu i Hajduku. Treba biti realan. To je moje viđenje situacije. Hajduk je pokazao da ima to nešto bolje, nešto više što stalno pričam i da se približio Dinamu, ali trenutno su iza nas samo odigrana dva kola, HNL je maraton, prerano je za bilo kakve prognoze. Vidjet ćemo što će se dalje događati.

Vrlo bitno će biti kako će završiti poslovi u prijelaznom roku...

"Tu jedan ekstrakvalitetan igrač može puno dugoročno donijeti, pogotovo kad je u pitanju jedno prvenstvo koje nosi 36. kola kao HNL. Sigurno će biti zanimljivije, već sad je prvenstvo, već u startu, zanimljivije i ima događanja, tema za pričanje itd. Ali, i dalje tvrdim da je Dinamo bolja momčad", dodaje Pamić.

'Rijeka je podbacila'

Što je bilo ključno u pobjedi Hajduka nad Rijekom?

"Ključna je bila ipak slaba Rijeka, to je odlučilo. Opet će se sad možda hajdukovci naljutiti na mene, ali Rijeka nije pokazala ništa. Jesu Splićani bili dobri, ali Rijeka nema tu moć, nema tu kvalitetu ni iskustvo u jednom takvom ambijentu punog stadiona, doći do pobjede u ovom trenutku. Rijeka nije bila opasna, pustili su Hajduk i Hajduk nije trebao razmišljati o Rijeci, nego je samo Rijeka razmišljala o Hajduku. Šteta, jer Riječani su mogli pokušati bar izvući makar remi. Mogli su, što se tiče ofenzivne igre, malo više riskirati. Hajduk bi u takvoj situaciji morao malo više razmišljati o obrani. Jesu li htjeli tako igrati ili nisu, što je naposljetku bio njihov dogovor to ne znam, ali Rijeka mi je izgledala lošije nego što je. Hajduk je bio odličan, ali Rijeka je bila puno lošija nego što to je, objektivno".

'Hajduk ima posloženu momčad'

I za kraj, Igor Pamić nam je naglasio jednu bitnu stvar:

"Moramo, naravno, pohvaliti Hajduk koji je napokon nakon puno vremena, godina, mislim da je kod Dambrauskasa to isto bilo, ali svejedno, ali Leko je složio momčad. Hajduk je protiv Rijeke bio ozbiljan. To nije bio jedan lepršavi Hajduk, ali je bio ozbiljan i kao takav sigurno se može ugurati u borbu za prvaka, da prvenstvo bude zanimljivije", zaključio je Igor Pamić.