Najvećim derbijem hrvatskog nogometa prošlog petka započela je nova sezona u Hrvatskoj nogometnoj ligi i odmah na početku iznenađenje - Hajduk je na Maksimiru pobijedio Dinamo nakon preokreta 2-1.

'Dinamo nije imao sreće'

Dan poslije, Osijek je imao prvoligašku premijeru na svom novom stadionu - Opus Areni - na kojoj je razbio Slaven Belupo 6-1, sa po tri gola u svakom poluvremenu. Riječani su na Rujevici torpedirali Rudeš, povratnika u elitni razred hrvatskog nogometa s 4-0, a jučer su preostale dvije utakmice završile remijem.

Gorica i Varaždin su u Velikoj Gorici odigrali 1-1 (Goričani vodili 1-0), a istim rezultatom u Kranjčevićevoj ulici gledatelje su počastili Lokomotiva i Istra 1961 (društvo iz Pule povelo).

Bivši hrvatski nogometaš, trener Karlovca Igor Pamić, u ponedjeljak ujutro prokomentirao nam je 1. kolo HNL-a. Naravno, razgovor ugodni započeli smo s derbijem u Zagrebu...

"Danas je treći dan od te utakmice. Jednostavno, Dinamo taj dan nije imao sreće. Utakmicu su odlučile prvenstveno individualne pogreške igrača Dinama, koji je odigrao jednu od najboljih utakmica u bližoj prošlosti. Da, bila je to jedna specifična utakmica. Dinamo je kontrolirao. U prvom poluvremenu, Dinamo je baš dominirao. Petković je promašio penal u nastavku, Ok, svakom se može dogoditi. Na to se nadovezala pogreška Livakovića i taj zadnji pogodak iz prekida Hajduka. Očito je to tako moralo biti", priča nam Igor Pamić i nastavlja:

"Mora se priznati Hajduku da su u posljednjih pola sata bio malo opasniji. Kad su Plavi preuzeli malo više rizika, puštao malo više prostora i kad je Hajduk napravio izmjene, bio je malo opasniji", dodao je Pamić.

'Plavi su odigrali dobro'

Rekli ste da je Dinamo odigrao dobru utakmicu. Da li se sjećate kad su tako dva važna igrača Dinama kiksala protiv Hajduka?

"Gledajte, da bi ovakvu utakmicu Hajduk dobio, ovakav Hajduk da dobije Dinamo na Maksimiru, ne može dobiti utakmicu na drugačiji način, budimo realni... U takvom tonu je išla utakmica. Jednostavno, samo tako i jedino tako Hajduk može dobiti Dinamo na Maksimiru. S tim da 'grešku' Petkovića uopće ne uzimam u obzir, jer to što mu se dogodilo, u biti, nije pogreška. U tom slučaju jedina pogreška je bila na takav način promašiti penal, ali penal svatko može promašiti. Međutim, Dinamo je nakon toga igrao jako dobro, imao potpunu dominaciju. Čak nakon primljenog gola za 1-1 Dinamo je opet imao kontrolu, s tim da nije više bio toliko opasan prema naprijed, dok je Hajduk u tom segmentu bio ipak nešto opasniji, napravio par situacija i zabio taj drugi gol", objašnjava nam Igor Pamić i nastavlja:

'Dinamo je od Hajduka mogao izgubiti jedino tako'

"Tog petka, samo na taj način Dinamo je mogao izgubiti od Hajduka na Maksimiru, tj samo na taj način Hajduk je mogao slaviti u Zagrebu protiv Dinama. Isto tako, to što se sad hajdukovci nabrijavaju... Pa to je normalno.... Moramo ih razumjeti, moramo razmjeti tu njihovu želju, entuzijazam. Ne sjećam se kad je Hajduk posljednji put bio ispred Dinama na prvom mjestu. Tu sad ne govorim o titulu, nego čisto o poretku na ljestvici. Evo, sad kad pričamo, stvarno se ne mogu sjetiti. To su bili vrlo rijetki momenti."

Opet se stvorio balun euforije u Splitu nakon pobjede u derbiju, opet se priča o naslovu, govore 'da je to ta sezona'...

"Imaju hajdukovci svoje pravo vjerovati, pogotovo nakon jedne ovakve pobjede, to im je i jedini način osvojiti naslov prvaka Hrvatske, da postanu samouvjereni, samo da se sad ne razbahate. Imaju smirenog trenera Ivana Leku, imaju i bolju momčad nego što su imali, sve je moguće. Iako, puno toga će ovisiti o Dinamu, jer Dinamo je pokazao u ovom trenutku, bez pojačanja, da je ipak bolja momčad", zaključio je Igor Pamić.

'Rudeš je neiskusan'

Rijeka je na Rujevici razbila Rudeš Roberta Prosinečkog 4-0...

"Ipak je tu vidljivo bilo neiskustvo igranja u HNL-u. Dođeš na Rujevicu, odigraš solidno, dobro čak bi kazao, ali jedan gol, pogreška, zakašnjeli start i penal i onda se sve raspalo u momčadi Rudeša. Rudešu će biti teško s neiskustvom igrati HNL u ovoj sezoni".

Osijek je fantastično otvorio novu eru na novoj Opus Areni. Sa 6-1 deklasirao je Slaven Belupo. Posljednji put Osijek je šest golova u prvenstvu zabio u prosincu 2018. u 6-0 pobjedi protiv Intera iz Zaprešića, a otkako je hrvatske državne samostalnosti, Osječani su najuvjerljiviju pobjedu ostvarili na gostovanju kod Radnika u sezoni 1993/94. pobijedivši sa 7-0.

'Osječani su zaslužili takav stadion'

"Hvala dragom Bogu da su Osječani, Slavonci, dobili jedan takav stadion. Zaslužili su ga. Imao sam privilegiju igrati godinu dana za Osijek i biti dio te obitelji. To su fenomenalni ljudi, fantastični ljudi, fanatici, sportaši... Osijek je zaslužio igrati na takvom stadionu. Drago mi je da je bilo toliko ljudi na stadionu, jako dobro znam kakvu atmosferu Slovenci mogu napraviti. Bio je to jako lijep dan za Osijek i tako je na kraju moralo biti. Osijek je bio vrlo upečatljiv, posebno u realizaciji šansi jer su skoro iz svih zabili. Rezultat je za Osijek fenomenalan, za Slaven katastrofalan. Iako, Slaven Belupo je pokazao određenu kvalitetu i vjerujem da će se moći nositi pogotovo s momčadima iz drugog dijela poretka, jer mislim da će se tablica raspodijeliti na dva dijela."

Gorica - Varaždin i Lokomotiva - Istra, to su utakmice koje su završile 1-1. Kako ste vidjeli te dvboje?

'Ne znam u kojim još ligama postoji takve razlike u poluvremenima'

"Realno sam vidio i realno ih komentiram. Iznenadio me početni sastav Lokomotive protiv Istre 1961. Jedna kardinalna greška igrača Lokomotive utjecala je na gol koji su lokosi primili, međutim Lokomotiva je u drugom poluvremenu jako izdominirala, iznenađujuće da je tako izdominirala jednog suparnika i zabila za 1-1. Istra 1961 mora biti sretna s bodom nakon vodstva. Očekivao sam da će Lokomotiva biti u prednosti jer su formirali momčad, dok je Istra još u izgradnji momčadi, ali Istra se pokazala kao tvrd orah. Istra 1961 ima jedan entuzijazam, ambiciju i pobjednički gard od prošle sezone. Gorica - Varaždin je bila jedna utakmica tipična za HNL. Prvo poluvrijeme potpuna dominacija Gorice, a u drugom Varaždina. Ne znam u kojim još ligama postoji takve razlike u poluvremenima kao što je to slučaj u HNL-u. Rezultat je stvarno po Bogu", zaključio je Igor Pamić.