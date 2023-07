Dobra ekipa okupila se u Rudešu. Robert Prosinečki je došao na klupu novog hrvatskog prvoligaša, Joe Šimunić je sjeo u operativnu predsjedničku stolicu kluba, a Silvio Marić je sportski direktor. Tu su još od ove godine i Fabijan Komljenović te Želimir Željko Stinčić.

Formirana velika trojka

Na taj način formirana je velika trojka, iliti velika petorka s potonjima, a sve se nekako savršeno uklopilo u krilaticu NK Rudeš - totalno drukčiji od drugih.

"Stipe (Čondrić op.a) i dečki rade već toliko godina u NK Rudeš i svi su govorili da neće ni ući u prvu ligu, pa je klub ušao. To tako nekako ide. Zato i jesu malo drukčiji od drugih, ali i mi smo s njima - potpuno drukčiji, jel", kazat će Robert Prosinečki iza kojeg je velika igračka karijera, kako klupska (Dinamo, Crvena zvezda, Real, Oviedo, Barcelona, Sevilla, Hrvatski dragovoljac, Standard Liege, Portsmouth, Olimpija, Zagreb i Savski Marof) tako i reprezentativna (s Hrvatskom osvojio broncu na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine).

Rudeš se može pohvaliti kao jedini klub u Hrvatskoj koji je u jednom klubu, na tri različite funkcije, okupio tri bivša reprezentativca Hrvatske.

Robi, Joe i Mara karakterno su posebni tipovi, savršeni za ovaj pozitivni projekt koji je u konačnici i privukao Robija u hrvatski nogomet. NK Rudeš želi postati stabilni prvoligaš, a ne biti kanta za napucavanje. To u klubu nije opcija...

Tim povodom, jutros smo bili na kavi sa Žutim. Došao je u opuštenom izdanju, u trenirci i natikačama, s jednom nogavicom podignutom. Klasnični Robi, reći će oni koji ga bolje poznaju... Dogovor je za kavu bio u restoranu pokraj stadiona. Robi je malo kasnio, ali kad se pojavio, nakon što se pozdravio s ljudima na terasi i naručio im kavu, red je došao i na nas...

'Naporno radimo svi u klubu'

"Sorry burki što kasnim, opasna je gužva bila. E burki, radi se sto na sat čitav dan", kazao nam je u startu dobro raspoloženi Robert Prosinečki. Stavio je onako kulerski na stol cigarete, naručio nam kavu, zapalio pljugu i razgovor je mogao početi...

"Dobro je sve, ali stvarno naporno radimo, svi u klubu - od igrača do članova stručnog stožera i ljudi u klubu i oko kluba, baš svi. Znate kaj... Rudeš ima jednu dobru priču. Klub je ušao u prvu ligu i ima jednu priču u kojoj su i Joe i Mara i svi ostali. Želimo da NK Rudeš bude jedan stabilan klub. Nekako smo ti svi vidjeli i svi smo si kliknuli. Jer, da nismo, ne bi danas bili ovdje niti bi sad tu sjedili, pili kavu i pričali o Rudešu. Pričali bi o drugim stvarima, ali ne o Rudešu", počeo je svoju priču Robert Prosinečki, uzeo dim cigarete i nastavio:

"Tražimo pojačanja, neki klinci koji su se pokazali izvanrednima. Imamo tu igrače i mislim da smo dobri. Ali, vidjet ćemo. Sve to će ovisiti, normalno, kad dođu ove prave utakmice, kad počne prvenstvo. Za sad je sve stvarno odlično. Nemam nikakav problem".

Robert Prosinečki je svojedobno rekao kako neće raditi u hrvatskom nogometu i kako se u Hrvatskoj kao trener ne vidi.

Okupila se dobra ekipa

"Jesam, rekao sam. Ali, nikad ne reci nikad, znate kako se kaže. Okupili su se ovdje dobri ljudi - Joe, Mara, Stipe Čondrić, Ante... Ljudi koji vole ovaj klub koji hoće napraviti nešto u prvoj ligi. Ne želimo da bude ono, ušao si u prvu ligu pa si odmah ispao... Tako da mi stvarno razmišljamo ozbiljno. Sad što će biti, ne mogu vam sad reći, ali znam da ćemo biti dobri, da će svaki klub teško protiv nas igrati i da ćemo mi složiti momčad da budemo konkurentni svakom u HNL-u. Ali, vidjet ćemo... Imamo malo težak raspored prvih pet kola, ali dobro, nećemo kukati. Moraš igrati sa svima, tako da ćemo i to odraditi", priča nam Robi,a onda lagano ispija guc jednog od dva mala macchiata koja je sebi naručio, povlači dim cigarete, tepa u u pepeljaru i nastavlja...

"Znate što? Mene je privuklo da dođem u hrvatski nogomet, točnije u Rudeš, uz jednu pozitivnu, zdravu ideju, zdravi projekt i to što što Maru znam godinama, igrao sam s njim. I s Joem sam isto igrao u reprezentaciji. Pred završetak moje karijere on je počinjao, a poslije sam ga imao kad sam bio pomoćnik u vrijeme Slavena Bilića na izborničkoj klupi. Znam Joea dobro, znam kakav je dečko. Poznajem ga i kao igrača i kao čovjeka. On je fenomenalan. Tako da su me, ne nagovorili, nego su mi počeli pričati o filozofiji NK Rudeš i tako je to krenulo. Na kraju sam prihvatio jedan izazov što je za mene baš izazov. Gušt mi je raditi, volim trenerski posao, volim isto tako jako izazove, ne bježim od njih i nikad ni nisam bježao od izazova ni kad sam bio igrač. Je, u pravu ste, pričao sam da neću u hrvatsku ligu, da ću probati negdje drugdje raditi, ali eto, dogodilo se da sam ipak došao u HNL. Na kraju je ispalo tako".

Rudeš ne želi 'plesati jedno ljeto'

Rudeš ne želi "plesati jedno ljeto" u društvu najboljih hrvatskih nogometnih klubova. Već su iskusili igranje u najelitnijem natjecanju hrvatskog nogometa, posljednji put prije 4 godine. Od 2016. do 2019. Rudeš je, naime, igrao elitni rang hrvatskog nogometa.

U sezoni 2017./2018. bili su osmi, a godinu kasnije su ispali. U 36 utakmica upisali su samo tri pobjede, osvojili samo 14 bodova.

"Vjerujte mi da je to jedna od dobrih priča, ali vidjet ćemo kako će uspjeti. Znate ono, imate lijepe priče, pa se zna dogoditi da ne završe baš tako lijepo niti uvijek dobro. NK Rudeš ima perspektivu, imamo dobre klince, imamo dobre ljude u klubu koji rade 24 sata dnevno valjda da Rudeš svakim danom napravi neki pomak - u bilo čemu. Znači, od organizacije pa prema rezulatima i svemu ostalom", govori Prosinečki.

Nešto se posebno događa u zapadnom dijelu grada Zagreba. NK Rudeš, uz dužno poštovanje svima, da se netko ne naljuti, ali nikad nije imao takve ljude u klubu kao što su Robi, Mara i Joe. Nasmijao nam se Robi na to...

Neprocjenjivo iskustvo

"Teško da će i imati. Ako gledamo po tome, imamo sigurno sto i puno nastupa samo u reprezentaciji Hrvatske, a gdje je još naše iskustvo igranja po klubovima. Znači, imamo i iskustva i znanja, ali i volje. Pa, j**emu mater, nećemo se baš dati. Mislim da smo sva trojica, kao i ovi oko kluba koji su bitni jer nas prate, svi smo neki pobjednici. Vidjet ćemo kako će ispasti, ali mi vjerujemo u to što radimo."

Primjetili smo kako se Robi svaki put kad spominje ekipu, igrače, smješka, govori sa smiješkom...

"Ma, izgledat će dobro. Ne bojim se ja za nas. Iskreno se nadam i vjerujem da će mnogi slomiti zube na nama. Jer, stvarno naporno radimo. Ostali smo i odrađujemo pripreme u Rudešu. Možda ćemo otići negdje na tri dana, ali u biti, mi smo klub u razvoju i to nam je, ono, bitno sad u početku".

'Treniraju svi jako dobro'

Igrači nisu imali toliko veliku pauzu, tako da je Rudeš počeo raditi na pripremama vrlo brzo ozbiljno. Materijal se nije ohladio, željezo se kuje dok je vruće, bez obzira na vrućinu gradskog asfalta...

"Ma, ne zanima nas ništa. Imam te dvije pripremne utakmice koje nas interesiraju. Igrali smo s Goricom, sutra igramo s klubom koji se zove Napredak Kruševac u Lendavi. Nakon toga, dolazi nam generalka, sad da li je to generalka ili nije, to nikad ne znaš, ali 12. igramo u Kranjčevićevoj s Varaždinom. Tako da, imamo još dvije utakmice u kojima ćemo još neke stvari vidjeti. Očekujemo još neka pojačanja, ali ne previše. Mislim da smo dosta novih igrača uzeli. Došao je mali Bašić (Jakov op.a) iz Slaven Belupa, u biti vratio se u klub. Došao je Francuz, stoper, kao i Makedonac - vezni igrač. Došao je i Ljubanović. Tu je s nama sad i Stjepan Plazonja iz Bijelog Brda, Matić iz Šibenika - stoper i Oddei se vratio. Imamo ove klince s kojima smo zadovoljni. Treniraju svi jako dobro. Pokazali su se dobrima u Gorici prošlog tjedna. Kod mene je samo teren bitan. Ako si pravi na terenu, to je to."

Dobra klapa znači...

"Ma dobra, zadovoljan sam".

'Govorili su i za Varaždin da će ispasti, pa su bili 5.'

Kako je potpisniku ovih redaka Joe Šimunić rekao u intervjuu 3. lipnja - "Čujem, naime, kako će Rudeš u sljedećoj prvoligaškoj sezoni bit kanta za napucavanje. To je meni dodatni motiv, a to ćemo prenijeti i na igrače, kao i na sve druge ljude u klubu".

Prosinečki nam je to prokomentirao:

"Pa dobro, tako su govorili i za Varaždin, pa su Varaždinci na kraju bili 5. To što ti neki tako govore, bez obzira što se NK Rudeš tek vratio u HNL, to ne mora značiti ništa. Mi ćemo se boriti do kraja. Mislim da imamo i kvalitetu jako dobru. Vidjet ćemo. Ne možeš znati dok ne počne. Ma, bit će to sve dobro. Dobra je atmosfera, svi smo pozitivni, svi hoćemo, želimo i radimo po čitav dan... Pa, valjda smo dnevno u klubu po 24 sata. Vratit će se to. Idemo u boj".

Znači, u boj, u boj, za narod svoj i takvi ratnički poklići će definirati Robijevu ekipu. Hoćemo reći - borba do kraja!

"Ma, nemojte mi taj slogan, mi smo ipak malo drukčiji od drugih. Moramo neki drugi slogan. Ako smo drukčiji od drugih, nemojmo u boj, u boj - jer to su svi. Nešto moramo imati drugačije. Jao burki, kad se budu svi treslina kraju, a, jao... Ali polako, vidjet ćemo sve kako će biti. Samo skromno, ponizno i bez straha. "

Dobra atmosfera i pozitiva

Ako se uzme u obzir pozitiva koja je oko i u klubu, dobra atmosfera, velika trojka, pregršt mladih i talentiranih igrača, možda i bude nešto od čitave ove priče u zapadnom dijelu grada Zagreba...

"Bit će to dobro, vidjet ćete", ponovno nam je naglasio Robi sa smiješkom.

Tada je do stola došao Joe Šimunić...

"E, radimo po čitav dan", kazao nam je i Joe.

Hoće li Robi imati dodatni motiv protiv Hajduka i Dinama? Naime, rekao nam je kad je gostovao u studiju Net.hr-a u listopadu mjesecu prošle godine kako ga Dinamo i Hajduk nisu zvali na trenersku klupu...

"Ma moj trenerski CV nije bitan. Mi želimo da klub odradi najbolje što može i bude što uspješniji. Zato smo i došli u NK Rudeš - da napravimo nešto s Rudešom. Uopće me ne zanimaju drugi klubovi, niti Hajduk niti itko... Nama će svaka utakmica biti motivacija i meni kao treneru, a normalno i igračima, da što bolje rezultate ostvarimo i da se pokažemo. Nema tu nekakvih afiniteta posebnih zato što me netko nije zvao. Svaka utakmica će za nas biti važna i posebna, pogotovo mlađim igračima koji se trebaju dokazati i pokazati."

'Dobri smo, namučit će se s nama'

Joe se na naše inzistiranje (nije htio smetati, ali nismo ga puštali) - nadovezao...

"Sve je to fino i lijepo, okupili smo se, ali pričat ćemo nakon prvih 7-8 kola, onda ćemo vidjeti u kojem smjeru ova naša priča ide. Još da možemo igrati na našem stadionu, ovom ovdje u Rudešu, to bi bilo još jače. Međutim, igrat ćemo u Kranjči. Nismo dobili licencu jer nam nedostaju uvjeti igranja u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi, u HNL-u točnije, reflektori i još par sitnica. Sve je spremno da ih riješimo, samo čekamo od grada još neke stvari".

Robi je stavio točku na i...

"Mi smo bivši nogometaši, čekamo konkretne stvari, pa i u rezultatskom smislu. Ali, dobri smo, dobri. Rudeš sigurno neće biti nikakva kanta za napucavanje. Svi će se namučiti s nama."