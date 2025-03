Predsjednik Gorice žestoko se obrušio na sudačku komisiju: 'Ne povlačite me za jezik'

Puno repova ostalo je nakon prošlog kola HNL-a, a najviše priče bilo je oko utakmice Hajduka i Gorice u kojem su Goričanima poništena dva pogotka. Sudačka komisija potvrdila je odluke glavnog i VAR sudaca i za to izdala objašnjenje.

To nije zadovoljilo predsjednika Gorice, Nenada Črnka koji se oglasio na svom Facebook profilu. "Osim što očito nakon nekoliko godina učenja nismo naučili povlačiti iste linije na različitim utakmicama, sada se već počinjemo sprdati sa javnošću. Ljudi moji ne kažem ja da je nešto ispravno ili pogrešno, ali dajte se već jednom dogovorite da svi imamo iste kriterije i da razumijemo ta objašnjenja. I neka mi netko objasni ovo sa prirodnim položajem ruke i koji je to prirodni položaj kada ti je ruka dolje a od protivničkog igrača se lopta odbija u nokat i to sa udaljenosti do 50 centimetara. Na ovaj način ispada da želite uvjeriti sve slijepe da je igrač nosio loptu sa sobom nekoliko metara, a možda ja stvarno nisam vidio da je Elezi odnio loptu rukama u gol. I ne povlačite me za jezik jer imam desetak istih situacija koje se pravdaju na različite načine - prestanimo se skrivati iza samih sebe, jer ćemo samo sebe utopiti", napisao je predsjednik Gorice.

Stavio je uz to i fotografije objašnjenja situacije kod poništenog pogotka Gorice i usporedio s objašnjenjem nesviranog kaznenog udarca na utakmici Varaždin - Istra. Črnko očito nije obratio pažnju na to da obrambeno igranje rukom nije istovjetno napadačkom i da je bilo koje ostvarivanje prednosti u napadu rukom nakon kojeg padne pogodak znači poništenje tog pogotka.

