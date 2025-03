Neymar se opet 'ozlijedio' na sestrin rođendan. Niz je zapanjujuć, vjeruje li mu itko?

Neymar je propustio nedjeljnu utakmicu protiv Corinthiansa, točnije, odsjedio ju je na klupi nakon što je utakmicu prije protiv Red Bulla izašao jer se osjetio "neugodu". To je pokrenulo ponovno glasine o tome da se Neymar fingira ozljedu u vrijeme rođendana svoje sestre, 11. ožujka.

"Sve što sam želio je danas biti na terenu i na neki način pomoći svojim suigračima… ali prošlog četvrtka sam osjetio nelagodu i to me spriječilo da danas budem na terenu, jutros smo napravili test i na kraju sam opet to osjetio", rekao je Neymar na svojim društvenim mrežama. Neymar je propustio utakmice oko sestrinog rođendana na devet od zadnjih 11 sezona.

U sezonama 2015. i 2016. u Barceloni je zbog kartona propustio utakmice protiv Raya odnosno Eibara. Od 2017. do 2019. propustio je tri utakmice u nizu zbog ozljeda, a 2020. je prekinuo niz i zaigrao za PSG protiv Dortmunda u Ligi prvaka. 2021. ponovno je bio ozlijeđen kao i 2023., a igrao je 2022. utakmicu francuskog prvenstva.

Prošle godine propustio je cijelu sezonu zbog ozljede križnih ligamenata. Ove godine nastavio je niz i sada može u miru proslaviti rođendan svoje sestre s kojom je vrlo vezan. Oboje imaju tetovaže posvećene svomu bratu odnosno sestri.

