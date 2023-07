Novi radni tjedan nogometnih pratitelja i ljubitelja Osijeka u gradu na Dravi počeo je lijepo.

Otvaranje Opus arene

Nakon otvaranja Opus arene, prekrasnog nogometnog stadiona u Hrvatskoj, svi u gradu pričaju o suboti i onom što bi moment, atmosfera, mogli donijeti momčadi u ovoj sezoni...

Okrenuli smo broj Roberta Špehara, devetog najboljeg strijelca HNL-a svih vremena sa 86 golova, legendu NK Osijek, da za Net.hr prokomentira uvodna događanja u HNL...

"Svi smo mi gledali kako se diže stadion, kako raste iz dana u dan... Taj pogled ne može se približiti, a kad je pun stadion za vrijeme utakmice, kad se navija, onda i taj stadion dobiva još tu jednu ljepotu. Čestitke svima, mađarskim investitorima koji su sakradili, ne samo Osijeku nego i Hrvatskoj ovakav jedan stadion. Osijek je sa stadionom postao u regiji renomirani klub", priča nam Robert Špehar i dodaje:

'Bio je to spektakl'

"Prekrasno otvorenje stadiona i ulazak u sezonu. Bio je to spektakl u svakom smislu, svi smo jedva čekali da se nova Arena otvori, a kud ćeš još, k tome, kad se dogodi jedna ovakva golijada Osijeka. Vidi se koliko je važan ambijent, trenutak, moment stadiona, navijanja na njemu, odmah se to preslikalo na momčad Tomasa i njegove igrače. Oni su nošeni tom atmosferom i ambijentom pregazili Slaven Belupo koji je totalno razočarao", kazao nam je Robert Špehar i naglasio:

"Po prikazanom što je Slaven Belupo pokazao u Osijeku, mislim da će imati velikih problema u ovoj sezoni. Naravno, ne treba sad raditi dramu oko jednog poraza i loše igre, tj prihvaćati ga i doživljavati niti previše euforično niti tragično. Pred Slaven Belupom je maraton, čitavo prvenstvo još. Osijek, s druge strane, ako se po jutru da poznaje onda će NK Osijek imati dobru sezonu. Slaven Belupo me razočarao, očekivao sam puno više".

'Dinamo je imao sve u svojim nogama'

O derbiju Dinama i Hajduka (1-2) navodi:

"Zaslužena pobjeda Hajduka, ali Dinamo je imao sve u svojim nogama, imao je više od igre, posjed lopte, imao je više šansi... Hajduk se srčano borio, kao i u svakom derbiju, a po Dinamo je bio koban onaj promašeni penal. No, bez obzira na to, mislim da jednoj ekipi koja ima velike ambicije u prvenstvu i Europi, taj jedan promašeni jedanasterac ne bi trebao biti toliko koban u psihološkom smislu da izgube utakmicu na kraju. Veličina i stabilnost ekipe je da izdrže, da ne izgube, da izvuku bar remi. Dinamo je u dosta segmenata nadigrao Hajduk, ali nogomet se igra devedeset minuta. Hajduk je iskoristio psihološki moment nakon promašenog penala. Najviše borbenošću i srčanošću ih je nagradilo."

Dinamo je po mnogima bio bolji, ali je izgubio...

"Dinamo po igri ne može biti nezadovoljan, bilo je tu i dobrih stvari. Hajduk može biti zadovoljan jer igrače koje su doveli, e oni su se pokazali kao pojačanja. K tome, doveli su još nekoliko nogometaša koji još nisu fizički spremni. Kad se oni uklope, Ivan Leko će imati slatke brige. Moglo bi ove sezone biti jako neizvjesno što se tiče prvog mjesta. Uz Dinamo i Hajduk kao najveće favorite, ovo što su na startu prvenstva pokazali Osijek i Rijeka, sigurno će biit konkurentna Velika četvorka", tvrdi Robert Špehar.

Rudeš je izgubio 4-0 na Rujevici. Premijera u HNL-u za Roberta Prosinečkog nije najbolje prošla...

"Nije, Rijeka je to na startu odradila na način kako to rade momčadi koje imaju ambiciju biti u vrhu poretka. Pokazali su da su gazde na svom terenu. Novom prvoligašu na čelu s Prosinečkim nisu ostavili ništa. Rudeš je mlada momčad, bit će im jako teško ostati u ligi. Na momente do drugog gola nešto su i pokazivali. Smatram da bi Rudeš trebao iz svake utakmice nešto naučiti, što brže, uklanjati što brže nedostatke i tu svoju mladost i poletnost okončati, iskoristiti preko iskusnog trenera i igrača. Prosinečki će sigurno ukazivati na sve te mane, a koliko kvalitete imaju dalje za ostati u ligi".

Gorica i Varaždin, te Lokomotiva i Istra remizirali su 1-1.

"Gorica je u prvom poluvremenu povela, Varaždin je napravio neke izmjene i još mogao dobiti, ali očigledno je da su to podjednake dvije momčadi, koje će se boriti za tu neku svoju zlatnu sredinu, po meni. Varaždin je pokazao da ima prostor i kvalitetu u kadru da se vrate nakon rezultatskog deficita. Pokazali su da se mogu boriti za sredinu tablice. Lokomotiva, Gorica, Varaždin i Istra su ekipe koje bi se mogle boriti za to 5. mjesto. To su momčadi koje su kvalitetnije od ostatka, osim naravno Velike četvorke. Tu bi Istra s Ercegom, koji je startao s golom, možda i favorit za tu mjesto, taj dio poretka. Obje utakmice su realan rezultat", zaključio je Robert Špehar.