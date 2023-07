Kako to već obično biva, kad je Hajduk u igri, kad je u dobrom momentu, periodu, onda euforija trese simpatizere i navijače splitskog kluba.

Međutim, često se taj balon, barem se tako pokazalo u prošlosti, raspukne vrlo brzo i onda dolazi do razočaranja...

Bijeli su u ovoj tekućoj sezoni, nakon uvodna dva kola i odigranog Superkupa, na skoru 2-1.

U Superkupu su izgubili od Dinama na Maksimiru 1-0. Tjedan dana kasnije, točnije šest dana jer se igralo u petak, iskoristili su Dinamovu neopreznost i pad koncentracije u 1. kolu, te iznenađujuće dobili 2-1, a jučer protiv Rijeke na Poljudu su, pak, iskoristili slabu ofenzivnu predstavu društva s Rujevice, te pobijedili (1-0) i drugu uzastopnu u prvenstvu, tj i drugi uzastopni derbi...

Trenutna situacija na ljestvici je takva da su Splićani drugi, s istim brojem bodova kao i Osijek koji je prvi, ali uz lošiju gol razliku (+2 u odnosu na +6 Osijeka), dok je Dinamo na 5. mjestu s 3 osvojena boda.

"Ma, preneozbiljno je govoriti već sad, nakon svega dva odigrana kola HNL-a, nakon dvije utakmice u novoj sezoni, da je to ta sezona u kojoj će Hajduk konačno osvojiti naslov. Bijeli su i u prošloj sezoni bili konkurentni Dinamu i rekao bi da su sami na nekim utakmicama izgubili još veću konkurentnost u odnosu na Dinamo, da im dođe na -3. Čim ti nekom dođeš na 3 boda u poretku onda si opasan. I Dinamo ti potom dođe u Split i tu utakmicu odigra, doduše 0-0, ali kako je završilo na kraju?! Zato kažem, ljudi, pa tek je počelo. To nije dobro, ali ono što je dobro je da Hajduk, uz dvije nećemo reći nešto posebno briljantno odigrane utakmice, ali 6 bodova je na kontu i to je najbitnije", kazao nam je Zoran Vulić, igračka legenda Hajduka i trener kluba u čak pet mandata...

"Treba se veseliti, treba, naravno, uživati u ovom trenutku, ali isto tako stajati s dvije noge čvrsto na zemlji. Opet ponavljam, tek su dva odigrana kola iza nas. To e smiješno i za mene apsolutno neozbiljno pričati o kraju prvenstva, odnosno o tome da je to ta sezona u kojoj će klub osvojiti naslov prvaka Hrvatske nakon 18 godina posta. Daj Bože da tako bude, ali ne smijemo podcijeniti nikog", dodao je Vulić.

Tu nije stao, nego je nastavio objektivno gledati na meritum stvari...

"Moramo biti normalni. HNL je tek počeo. Držao sam jedan rekord koji je Hajduk imao - sedam prvih utakmica bez poraza uz sedam pobjeda - i opet na kraju nismo bili prvi. Imali smo 21 bod mi, 21 bod Dinamo. Izgubili smo potom u Osijeku u zadnjoj minuti, u 94, Dinamo je svoju dobio i nakon osmog kola nam je pobjegao 3 boda. Ne smijemo biti bahati, moramo biti normalni i puno je još vremena ispred nas. Uživajmo u trenutku i razmišljajmo o budućim momentima. Jer, ukoliko nas euforija odnese u nekom krivom smjeru, neće biti dobro", naglasio nam je Zoran Vulić.

Po čemu se ovaj Hajduk razlikuje od onog prošle sezone?

"Vidimo u Hajduku jednu ozbiljnost, drugačiji Hajduk, natjecateljski kvalitetnijeg... Hajduk je to koji ide na rezultat, ne više toliko na neku ekstra ljepotu igre. Hajduk mora iskoristiti ovaj moment publike. Jer, 32 000 ljudi kad ti dođe na utakmicu protiv Rijeke... Pa, u moje doba u finalu Kupa nije bilo toliko ljudi ili u Europskoj ligi nije bilo toliko ljudi. Prema tome, mislim da ovaj ambijent koji ima Hajduk se mora maksimalno iskoristiti. Jer, ukoliko ga se ne iskoristi ove sezone, ne zna više onda kad će".

Kako ste vidjeli Jadranski derbi?

"Kad imaš u momčadi Livaju onda uvijek očekuješ pobjedu. Vidjeli smo prvo poluvrijeme, čovjek je taknuo 4 puta balun i sva četiri puta bile su opasne situacije. Rijeka se, s druge strane, organizirano branila, baš je to bio jedan lijepi, organizirani, školski prikaz kako se treba braniti. Promijenili su Riječani sustav u tri iza i mislim da su tu bili dobri, ali moramo biti iskreni i reći kako je Rijeka bila bezopasna naprijed. Rijeka je izgubila puno odlaskom Frigana i Ampema, jer oni su mogli pobjeći u kontri. Rijeka u jučerašnjoj utakmici nije imala brzog igrača koji je mogao pobjeći. Tu je Hajduku olakšala posao".

Da, Rijeka je bila dosta statična prema naprijed...

"Vidjeli smo, Rijeka je imala tijekom čitave utakmice dva udarca ozbiljna. Ona stativa u 2. minuti utakmice i u zadnjoj minuti im je desni bek pucao lijevom. Što se tiče obrane, Rijeka je bila dobra, kvalitetna, čvrsta i organizirana, a prema naprijed nemam riječi. Kao da su se došli obraniti, kao da su na Poljudu htjeli obraniti nulu i to nikad nije dobro, pogotovo ne na Poljudu".

I za kraj, Zoran Vulić nam je naglasio.

"Ove sezone, Hajduk ima klupu, a to je momčadi nedostajalo prijašnjih godina. Sad s klupe ulaze dobri i iskusni igrači, reprezentativci... Hajduk je postao jači, a kad još uđe Elez, to će onda biti pravi Hajduk. Jer, Elez daje jednu kvalitetu više momčadi i kad on uđe, Hajduk će biti goropadniji i bolji, bez obzira što je stoper. Elez je momak koji Livaji namjesti od 5 do 8 golova u sezoni. Hajduk će još rasti, jer ovo nije sad bila neka ekstra igra. Livajini potezi su riješili Jadranski derbi. Treba tu još uigravanja, ipak je došlo dosta novih i kvalitetnih igrača, ali siguran sam da ima tu još dosta prostora u kvaliteti za Hajduk, bolji što se tiče obrane i napada".