Uvijek je tako u Splitu kad Hajduk izgubi ili ne igra dobro, kad situacija nije dobra, kad je alarmantna, ali ovog puta je situacija na entu. U Gradu pod Marjanom vlada svojevrsni zakon šutnje među nogometnim uglednicima. Okrenuli smo nekoliko brojeva i nitko nam nije htio komentirati jučerašnji debakl Hajduka na Maksimiru - ne toliko rezultatski koliko u pristupu. Neki naši stalni sukomenatori ovog nam se puta nisu ni javili. Jedan od rijetkih nogometnih legendi, uglednika koji ima m**a komentirati u ovakvim situacijama je Zoran Vulić.

Zoran Vulić jedan od rijetkih koji ima m**a

Međutim, nismo ga htjeli danas ujutro zvati jer, em smo ga imali prošlog tjedna o HNL temi i u najavi pa nismo htjeli opet ga imati, zvati u tako kratkom roku (iako je naš Zoke izvanredan sugovornik s kojim se stvarno često čujemo). Uz to, jučer su ga imali neki drugi mediji, a i pretpostavili smo kako je ujutro imao trening pa da mu ne smetamo dok radi...

Okrenuli smo broj, između ostalog, jednog bivšeg, legendarnog igrača Hajduka koji nam je, kad smo mu postavili pitanje, samo rekao - "Jao, nemojte mene molim vas, što god rećen onda sam mrtav, gotov san. Razapet će me. Nemojte se ljutiti. Ovdje sam u Splitu i što god kažem odmah sam na udaru".

Nismo tu no name legendu htjeli prisiljavati na išta jer je prema nama uvijek dosad bila korektna. Palo nam je napamet nazvati Joška Vlašića, proslavljenog atletskog trenera, jednog od najboljih i najplodnijih hrvatskih atletskih i kondicijskih trenera, općenito sportskih djelatnika, onih koji su svojim radom oplemenili, ne samo struku nego i sport u Hrvatskoj u cjelini. Joško Vlašić otac je Nikole Vlašića, našeg poznatog nogometnog reprezentativca i čovjek koji je itekako karijerom, životom povezan s Hajdukom, koji je veliki hajdukovac i bivši kondicijski trener Bilih. Joško jako dobro percipira stvarno stanje stvari, uviđa situaciju u sportu pa tako i trenutnu na Poljudu. Stoga, odmah nam je u startu kazao:

'Uvik može gore'

"Znate, čoviku je ponekad teško u životu i on misli to je to, ne može gore. Međutim, uvik može biti gore. Kad se dogodi ovako nešto onda je to prilika da se na nekim zdravim temeljima, osvješćen u potpunosti, napravi prave korake koji će suštinski donijeti prosperitet. Znate, vi ponekad možete napraviti neke korake u zraku koje mogu kozmetički popraviti neke stvari. Ali, suština svega je da se naprave pravi temelji za prosperitet kojem nema kraja. Zato treba udariti ponekad u samo dno. Kad se zub-karijes čisti, ako se ne očisti do kraja, ništa niste napravili. Tko zna, možda je ovo sad jedna prilika da se uistinu temeljito promisli i vidi potpuno osvjećen, na kojim principima Hajduk treba krenuti, ne samo da ispuni očekivanja svih onih koji ga vole i podržavaju, već da to bude na divljenje svih onih drugih mjera", kazao nam je u uvodu Joško Vlašić i nastavio:

"Uvijek od goreg može biti gore. Da, može biti i gore od ovog. Ne treba izazivati takvu sudbinu. Jasno kako su ljudi koji rade na Poljudu, kao i navijači, nestrpljivi glede uspjeha našeg Hajduka, toliko se ovdje želi ta titula prvaka Hrvatske... Ako hoćete odmah titulu, onda morate imati neki novac da kupite igrače koji su spremni doći u klub koji mogu to napraviti. Tu vam treba novac kojeg Hajduk teško može imati, jer vi nekog igrača koji je kvalitetan morate platiti nešto više od nekog drugog i još k tome, taj igrač dolazi u sredinu koja u posljednje vrijeme ne osigurava da on ima uspjeh u toj momčadi, u tom klubu."

Joško Vlašić nam naglašava dvije zamke koje prijete u ovakvoj jednoj situaciji...

'Pravilni rad i filozofija omladinske škole je jedini pravi i ispravni put'

"Dakle, prisiljeni ste dati velike novce za igrače koji su upitni ili da date veći novac od drugoga za igrače koji donose prevagu. To je, u stvari, jedan način na koji vi možete polučiti preko reda neki uspjeh. Ok, može se on dogoditi ali treba vam uistinu dosta novca kojeg Hajduk nema. Stoga, istinski i pravi način je onaj koji se stvara godinama a to je omladinska škola. Bez istinskog rada. bez fige u džepu u omladinskoj školi, Hajduk ne može u kontinuitetu biti ono što bi navijači, grad Split, čitava regija, svi oni koji dišu za bilu boju - htjeli da bude - ono što bi svi mi htjeli i što Hrvatska treba. Hrvatski nogomet treba jakog Hajduka - bez sumnje. Kroz Hajduk su prošli mnogi reprezentativci koji su dali obol uspjesima naše reprezentacije. Za taj rad u omladinskoj školi potrebno se sabrati i u materijalnim uvjetima i trenerskom kadru. Treba proizvoditi trenere koji će potom proizvoditi igrače. Hajduk mora imati hiperprodukciju svog visokog kadra, svog kvalitetnog nogometnog kadra. S hiperprodukcijom kvalitetnog kadra Hajduk može ostvariti neke transfere ali još uvijek da bude konkurentan u HNL-u da se bori za titulu i Kup", objašnjava nam Joško Vlašić i dodaje kako uz to Hajduk bi onda mogao participirati i u jednom od euro natjecanja i u njemu dočekati proljeće - "Za takvo što treba, to zahtjeva uistinu organizaciju bez fige u džepu u omladinskoj školi Hajduka. To je jedan put koji malo traje ali on se brzo vidi, taj rezultat se relativno brzo vidi i kad se počne po tim principima raditi, tada se, u stvari, događa prosperitet".

'Stvar je u onom što akumuliraš kroz omladinsku školu'

Po Jošku Vlašiću, Hajduku treba ovakav jedan dio. Jasno je da sadašnje vodstvo kluba pošto poto želi uspjeh, svako tko dođe na vodeće funkcije u klubu ima imperativ napraviti uspjeh odmah. To se i pokušalo i predsjednik Jakobušić doveo je neke igrače koje, realno, Hajduk nije mogao dobiti - "Logično postupanje predsjednika Lukše Jakobušića i sportskog direktora Mindaugasa Nikoličiusa. U konačnici meni je žao kad jedan Stipe Biuk nije ostavio značajniji trag, odnosno njegov talent je zaslužio da se proda više, bolje i da na taj način Stipe Biuk Hajduku da kroz to područje više i bolje, značajnije", tvrdi nam Joško Vlašić i nastavlja:

"Veći je problem u tome, ne što će Stipe napraviti od sad pa nadalje nego što je on trebao napraviti u omladinskoj školi još da bi bio bolji. Stvar je u onom što akumuliraš kroz omladinsku školu. I tu je problem".

'Treba pristupiti omladinskoj školi kako spada jer Hajduk nema izbora a ni novca!'

I za kraj nam je Joško Vlašić kazao:

"Treba pristupiti omladinskoj školi kako spada. Omladinska škola mora voditi računa o svim trenerima, kadru, unaprijeđivanju... Tu mora biti strastven i pametan rad koji će, u stvari, napraviti što bi trebalo Hajduku. Hajduk nema izbora jer novca nema i očito je da pojačanja ne može kupiti tek tako, nego ih morate stvarati. Svaki afirmirani igrač koji dođe u Hajduk, pa jasno je da on uzima mjesto nekom mladom igraču koji bi možda mogao - trebao napraviti iskorak, međutim i taj mladi igrač, ne može ga trener kojem svako kolo visi mač nad glavom, ne može ga staviti u ekipu ako ovaj to ne zaslužuje. On to mora zaslužiti samo svojom kvalitetom, a ta kvaliteta se dobiva dugogodišnjim kvalitetnim radom kroz omladinsku školu - da jedan takav igrač već sa 16 godina bude spreman ući u prvu ekipu, da ima sve vještine i sposobnosti. Zato rano treba raditi kvalitetno i u tom cilju. Možda je ovo par koraka unazad, možda će Ivan Leko stvari postaviti onako po njegovom, možda će trebati neko vrijeme da se igrači adaptiraju, da ih on odabere, one koji odgovaraju njegovim taktičkim zamislima. Ne treba ovo što se dogodilo u Zagrebu shvatiti previše tragično, jednostavno Bijelima ne trebaju kozmetičke promjene nego dublji zahvati koji će klub staviti u stabilne tračnice koji će Hajduku dugi niz godina donositi svjetlu budućnost i prosperitet. Ivan Leko je napravio prije dolaska u Hajduk velike uspjehe, treba ga podržati i mislim da će on naći izlaz u svemu ovome. Malo me brine samo broj povrijeđenih igrača i tu treba vidjeti što se događa", zaključio je Joško Vlašić.