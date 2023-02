Zanimljive stvari događaju se u HNL-u. Istra 1961 se strašno digla i najavila borbu za Europu kao trenutno četvrtoplasirana momčad s 30 osvojenih bodova nakon 21 odigranu utakmicu u tekućoj sezoni, 5 bodova manje od Osijeka koji je na trećoj poziciji.

Istra, Rijeka, Slaven...

Rijeka se pod vodstvom Sergeja Jakirovića diže na ljestvici i ne zna za poraz u nastavku sezone. Slaven Belupo, nakon odličnog ulaska u sezonu i prvog dijela natjecanja, sad je ipak u krizi a Varaždin je na sedmom mjestu sa 27 bodova, bodom manje od Rijeke.

Lokomotiva, Šibenik i Gorica žilavo se bore za svaki bod, a Dinamo i Hajduk predvode HNL karavanu - s tim da Bijeli nekako polagano gube korak s prvakom Hrvatske.

Imaju utakmicu više i 8 bodova manje od zagrebačkih plavih koji su sa 52 osvojena boda nakon 21 odigrane utakmice na prvom mjestu. U nedjelju je na rasporedu vječni derbi između Dinama i Hajduka na Maksimiru.

"Odmah da kažemo kako je do prije mjesec dana bio hit Slaven Belupo. Nakon Slavena je bio hit Varaždin, pa je sad Istra 1961 opet hit nakon 3 mjeseca. To znači da je HNL izjednačen i takva izjednačena liga stalno donosi neke preokrete. Istra 1961 je stabilan klub - imaju trenera koji je tu već godinu i pol dana i normalno da se rezultat mora vidjeti. Prema tome, za mene ništa nije čudno. Volio bih da Istra ostane tu gdje je, da uđu u Europu. U tom klubu sam proveo dvije divne godine i zbilja im želim to od srca", govori nam u uvodu Zoran Vulić, stari splitski nogometni bard, trenerski uglednik, čovjek koji je bio nekad veliki igrač Hajduka i reprezentacije propale države Jugoslavije a sad ima 5 trenerskih mandata na klupi najdražeg kluba - Hajduka. Naravno, tu je i čitav niz klubova koje je Zoran vodio u trenerskoj karijeri...

'HNL je izjednačen i za mjesec dana bi neko drugi mogao biti hit'

Zoran Vulić je nastupio u prvoj utakmici naše nogometne reprezentacije ikad, onoj na Maksimiru protiv SAD-a i taj trenutak posebno ga u karijeri veseli. S time se Zoran posebno ponosi jer je ta povijesna utakmica, odigrana 17. listopada 1990. - ipak prva za hrvatski reprezentativni nogomet i početak jedne glamurozne priče o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji...

"Pričati o hitu HNL-a, pričati o ne hitu HNL-a, mislim da apsolutno nam ta izjednačenost lige pokazuje nam da će možda za mjesec dana neko drugi biti hit, primjerice Gorica koja je sad posljednja sa 9 bodova ali koja je žilava. Evo, vidjeli smo Goricu protiv Dinama 0-0, proteklog vikenda je Gorica tijesno izgubila od Hajduka na Poljudu 2-1. Mislim da je HNL toliko izjednačen da je to ono, boli glava. I neka je tako na kraju krajeva, to je dobro za hrvatski nogomet. Evo, Rijeka s novim trenerom Sergejom Jakirovićem nije izgubila utakmicu. Rijeka je hit za mene", priča nam Zoran Vulić u navodi još jednom - "Liga je izjednačena i posljednja momčad HNL-a sposobna je Dinamu uzeti bod. Za mene je kvaliteta nogometa u nas, neću reći pala da se ne bi netko naljutio nego je postala izjednačena. Nema više nekih razlika između prve i zadnje momčadi", objašnjava nam Vulić.

Zoran se prisjetio i te dvije godine na klupi Istre 1961. Naglasio nam je kako je dva puta vadio Istru 1961 iz rezultatskih problema...

"Evo ovako, bila je neka slična situacija kao s Goricom sad. Bio sam vatrogasac ali bez šmrka. Jednostavno, mnogi ljudi u Istri, u Puli, digli su bili ruke i rekli, tvrdili kako za Istru nema spasa, kako je već u drugoj ligi. Dva puta smo se, baš ono što bi mi u Dalmaciji rekli - iskoprcali. Mislim da su to bile predivne dvije godine, divni ljudi, odličan klub. Bilo je to lijepo provedeno vrijeme. I rezultatski i onako - životno".

Zašto Hajduk igra loše?

Naravno da nas je razgovor ugodni s našim Zoranom odveo prema Hajduku koji ne briljira, odnosno da budemo precizniji, ne igra onako kako to očekuju i priželjkuju navijači Hajduka, ne ostvaruju one rezultate koji bi htjeli od Bijelih simpatizeri da im klub ostvaruje...

Prije nešto manje od mjesec dana upravo je Istra 1961 na Aldo Drosini uvjerljivo dobila splitske bile s 3-0. Protiv Gorice Hajduk je odigrao najslabiju utakmicu u mandatu Ivana Leke, a Varaždin bi ih usosio da im nije bilo Marka Livaje koji sam vuče momčad. Pitanje je zašto Hajduk igra loše? Kažu pojedini stručnjaci, pišu pojedini novinari, navode simpatizeri na društvenim mrežama da, od kad je Ivan Leko na klupi da Hajduk nikad nije izgledao lošije i da klubu pod hitno trebaju pojačanja.

"Neću ulaziti u klupsku politiku jer bi tu mogli stvarno dosta diskutirati. Ako su pojačanja današnjeg Hajduka igrači iz druge lige onda bi se trebali upitati tko su igrači koji trenutno igraju u klubu. Ne bi ulazio u tu tematiku, žao mi je što Hajduk, neću reći gubi korake, sad ima još jednu šansu u nedjelju protiv Dinama na Maksimiru, da se napravi opet jedan korak prema naprijed a ne prema nazad. Nadam se da će to tako i biti. Treba vjerovati u ove momke, treba Leku pustiti da radi svoj posao što najbolje zna, a on sigurno zna svoj posao. Znate, nije lako samo tako ući u HNL jer u Hrvatskoj postoji 4 milijuna nogometnih trenera, stručnjaka i izbornika, pametnjakovića... Jednostavno, svatko vas može kritizirati, pa i oni koji nemaju pojma. Onda ti i takvi stave na Facebook, Instagram ili Twitter, na bilo koju društvenu mrežu lažna imena pa vas kritiziraju, udaraju po vama kao da sutra ne postoji..."

Sustav 3-5-2

Zoran Vulić nam ističe i da, ovo što nam sad priča - zna da će biti bar 80% posto onih koji će to negativno komentirati, popratiti njegovo mišljenje i pogled na situaciju...

"To je jednostavno tako", kaže nam Vulić.

Isto tako, simpatizeri i korisnici društvenih mreža pišu i komentiraju kako Ivan Leko s forsiranjem sustava s kojim se proslavio - 3-5-2 - ne radi dobro, tj taj sustav nije trenutno za Bijele, ako se uzme u obzir kvaliteta rostera, odnosno navode kako bi Leko trebao prilagoditi sustav mogućnostima momčadi, a onda na ljeto se pojačati za taj 3-5-2 sustav.

"Meni je jedno, ne znam kako bi to nazvao, meni je to jedan upitnik. Jer, ako Hajduk igra 3-5-2 i Ivan to forsira, OK, treba ga pustiti da to isfura do kraja, jer vidjeli smo što je Tudor imao u Marseilleu. Imao je sličnu situaciju kao Ivan, maknuo je Payeta.... U toj jednoj situaciji Marseille kao klub, velikan francuskog nogometa, stao je iza njega i vidimo gdje je Igor Tudor s Marseilleom danas, igraju rekordnu sezonu po bodovima, svemu... Znači, klub treba stati iza trenera, u ovom slučaju Hajduk iza Ivana Leke, njegove ideje treba se pratiti, slušati ali kad Hajduk igra 3-5-2 i dovedemo dva krilna igrača, onda u 3-5-2 nama ne trebaju krilni igrači. Nama trebaju dva krilna beka koja imaju tu poziciju, koji igraju i fazu obrane i napada. Prema tome, mislim da puno toga je nejasno u Hajduku ali tko sam ja da sudim o tome".

Bijeli imaju bolnicu na Poljudu, a kad je momčad u takvoj situaciji, onda je to svojevrsni znak za uzbunu, jer Hajduk ipak nema ni približno širinu rostera kao Dinamo. Izostanci ozlijeđenih ili bolesnih Sahitija, Awaziema, Melnjaka, Borevkovića, Grgića i Kalika nenadoknadiv su gubitak za momčad, koja je ionako ove zime ostala bez velikog broja igrača. Posebno je izostanak Awaziema i Melnjaka bio težak za obranu, a priklanjati se, oslanjati na juniore može biti dvosjekli mač. Očekivati da će juniori biti neka prevaga Hajduku u nekoj velikoj utakmici kao što je protiv Dinama koji ima izražen pobjednički mentalitet, kad im je na leđima tona očekivanja navijača, malo je preambiciozno...

U nedjelju je na rasporedu veliki derbi u Maksimiru

Hajduk na veliki derbi u Maksimir stiže s dvije uzastopne pobjede i to je daleko najbolja vijest za trenera Ivana Leku, a sve ostalo nije dobro, osim Marka Livaje koji, kako smo to rekli ranije naveli u tekstu, vuče Hajduk kao parna lokomotiva... Dapače, puno je toga u Hajdukovoj igri jako zabrinjavajuće i puno je upitnika... Leko nije od onih trenera koji će s osvojena tri boda sve što je bilo loše staviti pod tepih i to je dobro. Spoznaja da s ovakvom igrom u nedjelju nemaju u Zagrebu što tražiti mora biti jasna i alarmantna u Hajduku, ali Zoran Vulić nam navodi kako je derbi uvijek derbi i kako je u njemu sve otvoreno...

"Nije bitno tko kako igra, tu motiva neće nedostajati. Publike će biti, Hajduk uvijek ima publiku koja navija za njih na Maksimiru, tako da Bijeli znaju što donosi ova utakmica kao i Dinamo što zna što mu donosi ovaj dvoboj. Ukoliko bi Dinamo pobijedio, napravio bi praktički dva koraka ka osvajanju prvenstva. Hajduk ako bi dobio Plave, napravio bi neki polukorak za nadu da se može stići Dinamo. Prema tome, mislim da je Dinamu puno lakše, ali mislim da i jedna i druga imaju šansu za pobjedu", zaključio je Zoran Vulić.