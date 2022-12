Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je sinoć s 0-3 (0-2) od Argentine u polufinalu SP-a u Lusailu, te će se u subotu boriti za broncu s poraženim iz dvoboja Maroko- Francuska.

Argentinci su poveli golom Messija iz jedanaesterca u 34. minuti, a u 39. minuti nakon brzog protunapada na 2-0 povećao je Julian Alvarez. U 69. minuti Messi je asistirao Alvarezu za konačnih 3-0.

'Čestitke momcima, čestitke i Argentini'

"Treba čestitati momcimam treba čestitati i Argentini. Danas je bila bolja, direktnija, bezobraznija, što je nama nedostajalo. No, sve u svemu mislim da smo do gola odigrali kvalitetno i da taj penal koji apsolutno nije bio penal, usmjerio je utakmicu u drugom smjeru. Šteta, dogodio se taj korner koji smo dosad zbilja kvalitetno izvodili i iz te kontre koja se je opet spletom nesretnih okolnosti dogodila, jer oni su tada bili poveli 2-0 i čim Argentinci povedu 2-0, teško se vratiti", rekao nam je u uvodu slavni nekadašnji splitski nogometaš, sad trener Zoran Vulić.

Vulić je kao igrač nastupio i na SP-u u Italiji 1990. s reprezentacijom propale države Jugoslavije, koju je tada vodio veliki Ivica Osim. Stigao je do četvrtfinala, kad su na penale u žestokoj i izjednačenoj borbi za polufinale ispali od Argentine, finalista tog Mundijala s 3-2. Za Gauče je tada igrao jedan od najvećih ikad, Bog nogometa Diego Maradona.

''Hrvatska je pala, nedostajalo nam je fizička i mentalna snaga'

No, ono što posebno Zorana veseli i čime se ponosi je ona povijesna utakmica sa SAD-om na Maksimiru 17. studenog, prva nogometne reprezentacije Hrvatske od osamostaljenja. Jer, kao što nam je i sam u jednom od ranijih razgovora rekao, trebalo je u tome trenutku naći igrače koji će nastupiti i koji će se odazvati na poziv. On se odazvao i dio je povijesti.

"Bilo je ponosno, bilo je lijepo i bilo je povijesno. Drago mi je da je i moj pokojni otac Ante 1953. igrao za Hrvatsku protiv Indonezije, a igrao sam i ja tako da se nastavila obiteljska tradicija igranja za Hrvatsku", kazat će Zoran Vulić.

Što se tiče jučerašnjeg sraza, Zoran Vulić nam je naglasio:

"Hrvatska je fizički i psihički, s naglaskom na mentalno, bila u padu. I to nam je nedostajalo jer Argentinci su u tom segmentu, spomenutim segmentima, bili jači. Odigrali smo što se tiče posjeda dobro, ali neplodno. Ovoj reprezentaciji Hrvatske, po nekom mom nogometnom ukusu, kad sad ovako otvoreno govorimo, nedostaje samo jedan brzi napadač."

'Penala nije bilo'

Zbog čega je onda Hrvatska izgubila, kad se podvuće crta?

"Izgubila je zbog tog, za mene, nećemo se vaditi na taj penal, ali penala nije bilo i to treba jasno i glasno reći. Zašto šutjeti i tome?! Gledajte, u drugom dijelu, kad se sve dotad dogodilo, kad smo imali 0-2, naravno da smo malo izgubili i disciplinu i sve. Pokušali smo odigrati s 4-2-4 - digli smo se visoko - mislim da to drugo poluvrijeme ne treba gledati kroz neku kolektivnu sliku igre Hrvatske, jer tu smo se trebali vaditi. Bitno za naglasiti kako smo prvi put bili u minusu dva gola, Argentinci su to kvalitetno i pametno kontrolirali. Kad je trebala Argentina stati - stala je. Kad su Argentinci trebali biti agresivni - bili su! Mislim da je normalno da vam se dogodi taj jedan trenutak koji možete očekivati, onaj kad je Messi prošao malog Gvardiola, namjestio treći gol za 3-0 i to je bio kraj utakmice. I svi koji su gledali pričat će samo o kraju", tvrdi nam Zoran Vulić.

Sudac Daniele Orsato iz Italije je, dakle, usmjerio utakmicu u argentinske vode?

"Gledajte, to ne bi svi sudili. Meni samo nije jasno kako se taj VAR nije javio, čemu on onda služi?! Vidite, to mi je krivo. Mislim da jednostavno penal koji nije bio dao je penal suparniku na ovakom natjecanju, na SP-u, u polufinalu, mislim da nije fer niti korektno. Neka se javi VAR u takvim situacijama, neka onda sudac ide još jednom pogledati i onda ako misli da je penal, neka sudi penal. Mislim da na ovaj način taj VAR nema svrhu. No, Argentina je bila kvalitetnija, bolja, neću željeti da je više htjela pobjedu, ali ta njihova fizička i psihološka priprema, bila je kvalitetnija".

'Oni su za mene već prvaci'

Dojma smo kako su naši nogometaši bili fizički i emotivno (mentalno) iscrpljeni. Što očekujete u subotu u toj utakmici za broncu?

"Gledajte, hrvatska nogometna reprezentacija, ta momčad, ti dečki i svi oni su za mene već prvaci. Bez obzira kako završilo. Ako ćemo mi biti nezadovoljni, počet ćemo grintati i pričati da ako ne uzmu treće mjesto nije to ovo, nije to ono... Mislim da trebamo svi mi biti ponosni. Ima nas 4 milijuna, došli smo tu gdje smo došli - vrh. Nažalost, nismo uspjeli doći u finale. Moramo dignuti glavu, moramo odigrati tu utakmicu za broncu. Svejedno koga dobili. Bit će nam jako teško, bez obzira tko bude. Reprezentacija koje se budu sudarile u toj utakmici za treće mjesto bit će fizički i mentalno iscrpljene. Ako to bude Maroko, njemu je treće mjesto kao da su prvaci svijeta, na svijeta nego svemira, tako da jednostavno se moramo pripremiti. Momcima trebamo čestitati, oni trebaju dići glavu hrabro kao što znaju i mogu i odigrati tu zadnju utakmicu maksimalno kvalitetno. Mislim da onda tu neće biti nikakvih problema", zaključio je Zoran Vulić.