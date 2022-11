U trenutku pisanja traje svečano otvaranje 22. Svjetskog nogometnog prvenstva u Katru, a čitav događaj odvija se na stadionu Al Bayt u gradu Al Khoru, koji je udaljen 50-ak kilometara od glavnog grada Dohe.

Otvaramo u srijedu s Marokom

Hrvatska nogometna reprezentacija na istom mjestu za tri dana otvara turnir u skupini F utakmicom protiv Maroka. Zoran Vulić bivši je hrvatski nogometaš koji se proslavio igrajući za Hajduk, Mallorcu i Nantes, a u trenerskoj karijeri pet je puta vodio Hajduk. Bio je i trener, između ostalih klubova i RNK Split, Rijeci, Istri 1961., Šerifu, Atyrau, Luch Energyju itd...

Vulić je kao igrač nastupio i na SP-u u Italiji 1990. s reprezentacijom propale države Jugoslavije, koju je tada vodio veliki Ivica Osim. Stigao je do četvrtfinala, kad su na penale u žestokoj i izjednačenoj borbi za polufinale ispali od Argentine, finalista tog Mundijala s 3-2. Za Gauče je tada igrao jedan od najvećih ikad, Bog nogometa Diego Maradona.

Vulić nastupio protiv SAD-a 1990.

No, ono što posebno Zorana veseli i čime se ponosi je ona povijesna utakmica sa SAD-om na Maksimiru 17. studenog, prva nogometne reprezentacije Hrvatske od osamostaljenja. Jer, kao što nam je i sam u jednom od ranijih razgovora rekao, trebalo je u tome trenutku naći igrače koji će nastupiti i koji će se odazvati na poziv. On se odazvao i dio je povijesti.

"Bilo je ponosno, bilo je lijepo i bilo je povijesno. Drago mi je da je i moj pokojni otac Ante 1953. igrao za Hrvatsku protiv Indonezije, a igrao sam i ja tako da se nastavila obiteljska tradicija igranja za Hrvatsku", kazat će Zoran Vulić koji nam je najavio ovo SP.

"Protiv Saudijske Arabije, stekao sam dojam, je bilo samo da se nešto napravi nego da se nešto uigra, jer realno za uigravanje i nekakvu pripremnu, preveliku, niti nema vremena zbog formata i perioda u kojem se igra ovaj Mundijal. Ta utakmica je bila najbitnija da se nitko nije povrijedio, to je za mene bilo najvažnije. Kao i privikavanje na tu njihovu temperaturu i vrijeme, a očigledno je bilo da se nogometaši Hrvatske i nisu baš na vrijeme bili tad prilagodili. Daj Bože da sve bude kako treba, jer najvažnije se adaptirati na tu vrućinu, na zrak bez puno vlage. To će za nas biti najteži dio posla", kazao nam je Zoran Vulić i nastavio:

'Prva utakmica s Marokom je najbitnija'

"Što se tiče prve utakmice Hrvatske protiv Maroka, ona je za nas najbitnija i najvažnija. Svaka momčad na tim turnirskim natjecanjima zna što donosi ta prva utakmica i sve se ulaže u prvu utakmicu. Mi smo kvalitetniji na papiru puno od Maroka, tako se moramo i postaviti, kao viceprvaci svijeta. Oni imaju jednu prednost u odnosu na nas. Puno su naviknutiji na temperature i zrak i moramo biti oprezni. Maroko ima igrače koji igraju u jakim klubovima. Imaju i dosta onih koji igraju u Francuskoj. Kobno bi bilo podcijeniti ih, to je jedna zanimljiva reprezentacija. Moramo biti oprezni".

Nakon Maroka 27. studenog u 17.00 po našem vremenu slijedi Kanada, ta jedna "nepoznanica" u odnosu na ostale u skupini. Mora uvijek biti jedna nepoznanica, mala... U današnje vrijeme putem interneta i tehnologije, medija i mogućnosti, teško ne nešto posebno sakriti...

Nogomet se u Kanadi digao, nisu bez veze tu'

"Maroko je poznatiji, ali mislim da se nogomet u Kanadi i SAD-u općenito puno digao. Ljudi ulažu puno u nogomet i apsolutno niti u kojem trenutku nemojte sumnjati da Kanađani nisu zasluženo na SP-u ili da im tu nije mjesto. Imaju i oni igrače Bayerna itd. Nepoznanica je, možda papirnato i najslabija u našoj grupi F, ali čim netko dođe na SP niti u jednom trenutku se ne smije podcijeniti. No, najvažnije da prvu prvu s Marokom dobijemo, pa ćemo lakše razmišljati i o Kanadi i o Belgiji".

Vratimo se u prošlost, 32 godine unazad. Na tom SP-u u Italiji Zoran Vulić nastupio je u 4 od pet odigranih susreta tadašnje reprezentacije i bio kotačić u tom dobrom rezultatu nogometaša Ivice Osima.

"Jednu utakmicu sam bio kažnjen jer sam igrao loše, tu prvu protiv tada Zapadnih Nijemaca, pa protiv Kolumbije nas 3-4 nismo konkurirali. Ivica Osim, čudo od trenera o kojem bi se mogle knjige pisati, stavio nas je malo na klupu - mene, Deju Savičevića, Mirsada Baljića, na hlađenje, nas 3-4. Malo nas je odmorio. Ma, Osim je čudo, svjetsko čudo, morati s tim čovjekom biti čast što te je trenirao. Poslije smo mi svi igrali. Protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata u pobjedi 4-1 ja i Robi Prosinečki smo ušli u igru u drugom dijelu. Definitivno, za mene je taj nastup na SP-u bilo jedno lijepo iskustvo. Ispali smo od Argentinaca koji su igrali poslije to finale i izgubili od Zapadnih Nijemaca. Jedna odlična reprezentacija je to bila, ali htio bih naglasiti da je nadolazila bila tada jedna nova mlada generacija naše tadašnje države, iza nas malo starijih. Bilo je jedno jako dobro i kvalitetno prvenstvo. Uvijek sam pokušavao davati sto posto, bez obzira na ime kluba ili suparničke reprezentacije".

Igrao na SP-u 1990.

Protiv Španjolske Zoran Vulić ušao je u igru u 79., nakon što je ušao u igru Dejan Savičević u 55. Prošli su Furiju 2-1 nakon produžetaka... Uslijedilo je četvrtfinale i okršaj s Maradonom. Zoran Vulić igrao je čitavu utakmicu, imao i duele s malim zelenim. Gauči su prošli tek nakon lutrije jedanaesteraca.

"To vam je kao da danas imate duele s Messijem, iako je Maradona za mene Maradona, specijalac, iznad Messija... Možda baš zato što je osvajao ta Svjetska prvenstva. Odveo je i vodio Argentinu do kraja ili skoro do kraja. Igrao je u manjim klubovima nego Messi, a dovodio ih je do kraja, vrhunca. Pričat o Maradoni isto je kao da pričate od vanzemaljcu. Tu utakmicu bi nekako najviše izdvojio na tom SP-u, za mene je bila nekako meni najbolja. Jer, igrati protiv Maradone, Cannigija, Ruggerija, Burruchage, mog suigrača iz Nantesa. To su bili van serijski igrači", zaključio je Zoran Vulić.