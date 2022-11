Hrvatska nogometna reprezentacija rezultatski je danas uspješno apsolvirala generalku protiv Saudijske Arabije 4 dana uoči SP-a, 7 prije prvog nastupa na turniru protiv Maroka.

No, ovo uspješno je s naglaskom na rezultatski. Jer, prvo poluvrijeme u kojem je Zlatko Dalić odlučio startati s kombiniranom postavom, kako ne bi opteretio senatore, nije bilo na nivou. Drugo je bilo bolje, veseli i dobra igra Marcela Brozovića koji će u Kataru biti pravi, Mislava Oršića koji je ulaskom podigao nivo igre, Andreja Kramarića koji se pokazao kako je naš udarni, najbolji, prvi i elitni napadač, Matea Kovačića koji je sa Oršićem probudio Hrvatsku u nastavku, ali ukupni dojam i nije neki predobar...

Pet ciljeva

Za komentar utakmice zamolili smo Roberta Špehara, legendarnog bivšeg napadača u HNL-u, 9. na vječnoj ljestvici strijelaca sa 86 golova.

"Prvo bih čestitao reprezentaciji i izborniku na pobjedi. Ostvareni su neki glavni ciljevi, naveo bih ih 5. Prvi, da se dobije i u Katar ode s pobjedom, što je psihološki bitno. Drugo, da se proba što više igrača, da im se da šansa i da se aklimatiziraju na klimu koja će vladati na SP-u. Treći, da se nitko ne ozlijedi. Očigledno nije bilo problema, to je važno. I bitan cilj po meni, vjerojatno i izborniku, je vidjeti kako će reagirati Brozović. Po meni je spreman i zdrav, jedan od boljih u utakmici. Peti cilj koji je postignut je prvi napadač, ovim golom Andrej Karamarić. Pokazao je da je željan i spreman, u malo vremena je imao dvije situacije u kojoj se zabio. Lagan je i pokretljiv, visoko je istaknuo kandidaturu da bude prvi napadač", kazao nam je u uvodu Robert Špehar i nastavio:

"No, niti želim, niti treba previše biti kritičan prema ovoj utakmici, prema reprezentaciji, jer osnovni cilj je ostvaren, a to je pobjeda uoči SP-a. Međutim, ne treba i ne smijemo, bez obzira što je to prijateljska utakmica, bježati od činjenice da to nije bilo dobro i da Hrvatska nije izgledala dobro, unatoč pobjedi. Od prve do zadnje minute izgledali smo dosta neuigrani. Više se puno očekivalo od igrača koji su dobili šansu iz drugog plana, odnosno oni koji vjerojatno neće započeti u prvih 11 na SP-u. U jednoj taktici 4-1-4-1 u prvom dijelu, gdje je Brozović bio taj osigurač kao zadnji vezni iza Majera polulijevo i Sučića poludesno, gdje je Petković bio jako odsječen od ostatka momčadi. Premalo smo probijali preko krila i bokova. Tokom čitavog dvoboja ipak jedna kvalitetom inferiornija reprezentacija Saudijske Arabije stvarala nam je puno problema u organizaciji igre. Prelako su nam probijali srednju liniju i dolazili u šanse."

Geneza utakmice

Robert Špehar ušao je u genezu glavnog aspekta, odnosno u srž viđenog danas u Rijadu...

"Bez obzira što su ciljevi ostvareni, cilj je bio pretpostavljam, da izbornik sa što manje potrošnje, rutinskim posjedom postigne da Hrvatska bude ta, da naši nogometaši budu ti koji će manje trčati, ali stvarati šanse i više imati posjed pritom. I lakše, tako, dobiti utakmicu. E, u tom dijelu nismo uspjeli, odnosno činjenica da nam je jedna slabija reprezentacija, bez obzira što je na SP-u, što nikako nije za podcjenjivanje, ali kvalitetom slabija i u prvom i u drugom stvorila dvije do tri stopostotne šanse. Gledajući čitavu utakmicu, nekih 5-6 stopostotnih šansi Saudijci su napravili hrvatskim nogometašima, dakle boljoj reprezentaciji od sebe. Da su slučajno pobijedili u ovoj utakmici, mislim da ne bi bilo nezasluženo nego i više nego zasluženo".

"Te stvari ne smijemo baciti pod tepih. Moralo je biti puno bolje. Svi smo očekivali puno bolje, tako i sami reprezentativci. Ali, možda je nekad i dobro pred važne utakmice dobro psihološki biti na razini da znaš da smo dobili, ali sa saznanjem da smo morali biti bolji, da reprezentacija Hrvatske, što je vrlo bitno, mora ostaviti zadnju kap znoja na terenu. Biti kompaktna i disati kao jedan. Onda može dobiti svakog na svijetu.

Oršić donio dinamiku

Mislav Oršić i Mateo Kovačić su donijeli dinamiku, kao i ostali koji su ušli nakon njih. Ali, s njima je to krenulo, baš se vidjela razlika u igri...

"Oršić je sigurno dao, od ovih na krilima, najviše i pokazao da se na njega može računati, pa čak u smislu da započne uz Perišića na krilu. Dosta je to bilo skromno od Vlašića i Pašalića u ovom dvoboju u fazi napada, dok su se u obrani trudili. Ako tražimo okomite proboje u ofenzivnijem pristupu, s Oršićem možemo dobiti puno. On je igrač koji je jako opasan, može sve i jedan je od rijetkih protiv Saudijaca koji su zadovoljili. Perišić je isto odličan igrač. Ti naši senatori će biti pravi, ne treba njih fokusirati. Perija je igrač koji igra s obje noge majstorski, jednako, nezamjenjiv je i vrlo važan. Naši senatori su ovaj dvoboj odigrali rutinski, sa što manje potrošnje", zaključio je Robert Špehar.

