REAKCIJE / Srpski mediji o Vatrenima: 'Hrvati su bili blijedi i izbjegli bruku protiv jedne od najslabijih reprezentacija svijeta'

U zadnjoj provjeri uoči Svjetskog prvenstva hrvatska nogometna reprezentacija je danas u Rijadu pobijedila Saudijsku Arabiju s 1-0 (0-0). Pobjednički pogodak postigao je Andrej Kramarić u 82. minuti nakon solo-prodora. Izbornik Zlatko Dalić je protiv Saudijaca počeo s podosta izmiješanom postavom, pa su tek u 65. minuti ušli Luka Modrić i Ivan Perišić. Vatrenima su dva pogotka u drugom dijelu poništena zbog zaleđa, a bila je to peta pobjeda u nizu Hrvatske. Hrvatska iz Rijada putuje u Katar, gdje prvu utakmicu SP-a igra 22. studenoga protiv Maroka. Nije to bila osobito dobra utakmica naših nogometaša. Srpski portali i mediji izvještavaju upravo u tom kontekstu. B92 piše kako je to bila blijeda predstava Hrvata. "Iako opravdanje može biti ono što se hrvatska ekipa tek okupila, mora se priznati da je viceprvak svijeta razočarao protiv jedne od najslabijih momčadi koje će igrati na Svjetskom prvenstvu", stoji u tekstu. Blic Sport dodaje kako je hrvatska nogometna reprezentacija izbjegla bruku u generalki za SP.