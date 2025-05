Osvanule loše vijesti za Dinamo

Eliminacija norveškog prvaka Bodo/Glimta iz daljnjeg natjecanja u Europskoj ligi, nakon poraza od Tottenhama, donijela je val razočaranja na Maksimir i značajno promijenila kalkulacije zagrebačkog Dinama za nadolazeću europsku sezonu. San o potencijalno znatno skraćenom i unosnijem putu do Lige prvaka, koji je bio vezan uz nevjerojatan trijumf Norvežana u drugom po snazi europskom klupskom natjecanju, sada je i definitivno pokopan. Ova vijest stavlja pred "Modre" imperativ osvajanja domaćeg prvenstva kao prvi korak, ali i svijest da će put do europske elite biti znatno teži i zahtjevniji.

Izgubljena zlatna ulaznica

Navijači Dinama, kao i klupsko čelništvo, s neskrivenim su zanimanjem pratili svaki korak Bodo/Glimta u Europskoj ligi. Postojao je, naime, jedan vrlo primamljiv, gotovo idealan scenarij: da hrabri Norvežani, poznati po svojoj borbenosti i impresivnim igrama na domaćem terenu, senzacionalno osvoje trofej Europske lige. U kombinaciji s Dinamovim osvajanjem naslova prvaka Hrvatske, takav bi rasplet Dinamu širom otvorio vrata play-offa Lige prvaka. Konkretno, to bi značilo da bi zagrebački klub morao preskočiti samo jednu, posljednju prepreku – odigrati dvije utakmice – za plasman u najprestižnije klupsko natjecanje na svijetu. Osim sportskog uspjeha, takav bi scenarij automatski jamčio najmanje grupnu fazu Europske lige, a time i značajnu financijsku injekciju koja se, prema nekim procjenama, mogla približiti iznosu od čak 20 milijuna €.

Međutim, nade su se rasplinule. Tottenham je u dvobojima s Bodo/Glimtom bio prejak, slavivši s ukupnih 3:1 u Londonu, čime je norveška bajka stigla svome kraju prije finala u Bilbau, gdje će snage odmjeriti Tottenham i Manchester United. Ispadanjem Bodo/Glimta, ova izuzetno povoljna opcija za Dinamo nepovratno je izgubljena. Umjesto direktnog plasmana u play-off, Dinamo će, pod uvjetom da obrani naslov u SuperSport HNL-u, svoj europski put u kvalifikacijama za Ligu prvaka morati započeti znatno ranije – od drugog pretkola. Iako postoji utješna vijest da bi Dinamo u svim pretkolima vjerojatno imao status nositelja, što bi trebalo osigurati nominalno lakše protivnike, put do željenih skupina Lige prvaka bio bi znatno duži, naporniji i neizvjesniji, zahtijevajući uspješno preskakanje čak tri kvalifikacijske runde.

Olympiakos preoteo Dinamu ključnu prednost

Ispadanje Bodo/Glimta nije samo zatvorilo vrata jednom povoljnom scenariju, već je imalo i druge, neizravne, ali jednako važne posljedice po Dinamov status u europskim natjecanjima. Ključnu ulogu u toj priči odigrao je grčki Olympiakos. Klub iz Pireja, koji je u međuvremenu dominantno osigurao svoj rekordni 48. naslov prvaka Grčke, pobjedom nad AEK-om od 1:0 tri kola prije kraja prvenstva, postao je Dinamov izravni konkurent za što bolju startnu poziciju u Europi, temeljenu na klupskom koeficijentu.

Ironično, upravo je Olympiakos ranije tijekom sezone Europske lige, u napetim dvobojima osmine finala, eliminirao Bodo/Glimt. Iako su Norvežani u prvoj utakmici na svom terenu slavili s uvjerljivih 3:0, Olympiakos je u uzvratu u Pireju uspio doći do pobjede od 2:1, što im je bilo dovoljno za prolazak i, što je za Dinamo bilo bolno, za preskakanje "Modrih" na UEFA-inoj ljestvici klupskih koeficijenata. Dinamo je tijekom značajnog dijela sezone vrlo dobro kotirao za mjesto koje bi, u slučaju osvajanja HNL-a, moglo voditi izravno u grupnu fazu Lige prvaka sljedeće sezone. No, grčka momčad ih je prestigla zahvaljujući svojim europskim uspjesima, uključujući i spomenutu pobjedu nad Bodo/Glimtom.

Olympiakos sada ima klupski koeficijent od 56.500, dok je Dinamo na 56.000. Postojala je još samo tanka, teoretska slamka spasa: da Bodo/Glimt, unatoč porazu od Olympiakosa, nastavi svoj put u Europskoj ligi i ostvari niz specifičnih rezultata – pobjede u sljedeće tri utakmice, ali potom poraz u finalu Europske lige nakon izvođenja jedanaesteraca. Takav, gotovo filmski scenarij, mogao bi Bodo/Glimt podići ispred Olympiakosa po koeficijentu. No, s obzirom na njihovu konačnu eliminaciju iz natjecanja, i ta je matematička vratolomija postala irelevantna. Osvajanjem grčkog prvenstva, Olympiakos je zacementirao svoju poziciju, čime je i službeno postalo jasno da Dinamo, čak i ako trijumfira u SuperSport HNL-u, ne može računati na izravan plasman u Ligu prvaka. To mjesto sada pripada prvaku Grčke. Vodeći na listi zamjena za nositelja naslova Lige prvaka, škotski Rangersi, imaju bolji koeficijent, ali s obzirom na ogroman zaostatak za Celticom u domaćem prvenstvu, izvjesno je da neće osvojiti škotsku titulu, što je preduvjet za direktan ulazak.

Neostvareno čudo

Put do direktnog plasmana u Ligu prvaka za Dinamo je ove sezone bio posut brojnim uvjetima koji su se morali poklopiti, a koji su se, jedan po jedan, izjalovili. Osim temeljnog preduvjeta – osvajanja naslova prvaka Hrvatske, što je samo po sebi izazovan zadatak s obzirom na konkurenciju Rijeke i Hajduka – bilo je nužno da se poklope i rezultati u drugim europskim natjecanjima. Konkretno, Dinamu je išlo u prilog da Aston Villa ili Borussia Dortmund ne osvoje Ligu prvaka. Međutim, ključni faktor bio je da Olympiakos ne ostvari značajnije europske uspjehe koji bi im omogućili da preskoče Dinamo po koeficijentu. Upravo se to dogodilo, a pobjeda grčkog kluba nad Bodo/Glimtom u osmini finala Europske lige bila je jedan od presudnih trenutaka koji je Dinamu maksimalno zakomplicirao život i smanjio šanse za direktan ulazak u elitno natjecanje. Sada, s konačnim ispadanjem Bodo/Glimta iz Europske lige, i posljednja, makar i teoretska, nada da bi Norvežani mogli na neki način "pogurati" Dinamo ispred Olympiakosa je definitivno ugašena.

Financijski aspekti i imperativ domaćeg uspjeha

Neuspjeh Bodo/Glimta da stigne do samog kraja Europske lige i eventualno je osvoji ne samo da otežava Dinamov sportski put prema europskim vrhuncima, već nosi sa sobom i opipljive financijske posljedice. Scenarij u kojem bi Dinamo, zahvaljujući trijumfu Norvežana, preskočio dva pretkola i osigurao direktan plasman u play-off Lige prvaka, nosio je sa sobom i gotovo garantiranu minimalnu zaradu od ulaska u grupnu fazu Europske lige. Uz to, bio bi udaljen samo dvije utakmice od izdašne nagrade koju donosi plasman u Ligu prvaka – sam ulazak u grupnu fazu tog natjecanja klubovima donosi oko 18.6 milijuna €. Za usporedbu, sudjelovanje u grupnoj fazi Europske lige svakom od 36 klubova donosi osnovnih 4.31 milijun €. Razlika je, dakle, više nego četverostruka i jasno ilustrira koliko je financijski značajniji plasman u elitno europsko klupsko natjecanje. Navedeni iznosi predstavljaju samo minimum koji se može zaraditi, jer klubovi mogu steći i znatna dodatna sredstva kroz bonuse za pobjede, neriješene rezultate, plasman u daljnje faze natjecanja, kao i kroz marketinške prihode i TV prava.

Sada, kada je Dinamo suočen s dužim i znatno neizvjesnijim putem kroz kvalifikacije, počevši od drugog pretkola, ti su basnoslovni prihodi postali znatno dalji i teže dostižni. Stoga se sav fokus zagrebačkog kluba mora usmjeriti na završnicu SuperSport HNL-a. Osvajanje naslova prvaka Hrvatske postavlja se kao apsolutni imperativ, jer bez domaćeg trofeja sve europske kalkulacije i nadanja padaju u vodu. Tek nakon što osiguraju primat u Hrvatskoj, "Modri" će moći početi kovati konkretne planove za europske izazove, potpuno svjesni da ih čeka teži i trnovitiji put no što su se, uz pomoć norveških prijatelja, potajno nadali. Eventualni rani neuspjeh u Europi mogao bi, kao svojevrsna utješna nagrada, omogućiti Dinamu da se u potpunosti fokusira na domaće prvenstvo u narednoj sezoni, no to je scenarij koji na Maksimiru zasigurno ne priželjkuju.

Alternativni europski putevi

Iako je san o direktnom plasmanu u Ligu prvaka ili barem o značajno skraćenom putu kroz kvalifikacije sada gotovo nedostižan, Dinamo i dalje ima nekoliko mogućih europskih scenarija, čiji će se konačni obrisi iskristalizirati ovisno o raspletu u domaćem prvenstvu i Kupu. Ako Dinamo ne uspije obraniti naslov prvaka, a primjerice Rijeka osvoji dvostruku krunu (i prvenstvo i Hrvatski nogometni kup), Dinamu bi kao drugoplasiranoj momčadi HNL-a pripao izravan plasman u grupnu fazu Europske lige. To bi i dalje bio značajan uspjeh, osiguravajući europsku jesen i solidne financijske prihode.

Druge pozicije na kraju prvenstvene utrke, u kombinaciji s različitim ishodima u finalu Kupa, mogu voditi Dinamo u pretkola Europske lige (primjerice, drugo ili prvo pretkolo) ili pak u drugo pretkolo Konferencijske lige. Svaki od tih alternativnih scenarija, naravno, nosi sa sobom manju financijsku korist i niži sportski prestiž u usporedbi s Ligom prvaka, pa čak i s izravnim ulaskom u Europsku ligu. Ipak, osiguravanje kontinuiteta igranja u europskim natjecanjima od vitalne je važnosti za klub Dinamovog renomea, kako zbog sportskog razvoja tako i zbog održavanja klupskog koeficijenta na što višoj razini za buduće sezone.

Borba na dva fronta s povećanim ulogom

Ispadanje norveškog Bodo/Glimta iz daljnjeg natjecanja u Europskoj ligi, nakon što ih je zaustavio Tottenham, definitivno je umanjilo Dinamove izglede za lakšim i unosnijim putem do europske jeseni, posebice one najsjajnije, u Ligi prvaka. Nada u svojevrsni "jackpot" u vidu preskakanja nekoliko kvalifikacijskih stepenica je nestala, a utrka za što boljim koeficijentom i direktnim plasmanom dobila je epilog koji ne ide na ruku zagrebačkom klubu, ponajviše zbog uspjeha Olympiakosa. Sada je sva pažnja i energija "Modrih" usmjerena na neizvjesnu završnicu domaćeg prvenstva. Osvajanje titule prvaka Hrvatske nameće se kao conditio sine qua non – uvjet bez kojeg se uopće ne može sanjati o europskim uspjesima. Dinamovi igrači i stručni stožer svjesni su da će put do tih uspjeha, ako se domaći cilj ostvari, biti znatno trnovitiji i zahtjevniji nego što se prije nekoliko tjedana činilo mogućim. Borba za svaki bod u SuperSport HNL-u time dobiva još veći značaj, jer o njoj ovisi cjelokupna europska sudbina kluba u nadolazećoj sezoni.

