Ipak nije išlo. Hrvatska nogometna reprezentacija u polufinalu SP-a poražena je danas od Argentine s 3-0. Nije to bio dan za naše junake na Lusailu. Gauči su odigrali možda i najbolju utakmicu na turniru i uzvratili Vatrenima za 3-0 na SP-u u Rusiji, u natjecanju po grupama prije 4 i pol godine. No, iako sad tugujemo, ne trebamo dugo biti tužni jer polufinale Mundijala je velika stvar, a u subotu je na redu sraz za treće mjesto, za broncu. Suparnik našim nogometašima će biti lošiji iz sutrašnjeg drugog polufinala između Maroka i Francuske...

To niti malo nije mala stvar. Igor Pamić, bivši hrvatski nogometaša, napadač, reprezentativac, danas je trener Karlovca, hrvatskog niželigaša. Igor je jedan od najboljih komentatora i analitičara u hrvatskom sportskom javnom eteru, čovjek koji ulazi u dubinu problematike, u srž problema, te uvijek kaže ono što misli. On nije jedan od onih koji zamata svoje odgovore u celofan, nije tip koji plasira politički korektne odgovore i nije populist, nego realist. Nije jedan od onih koji neće nešto kazati da se netko ne bi naljutio, nego će reći kako je, kako misli, pa kome pravo, a kome krivo...

"Što se jedanaesterca tiče, ja bih to rekao ovako... Jao kao napadač, ja kao bivši napadač ću reći da je jedanaesterac bio. Možda će me razapeti radi toga, ali jednostavno igrač u punom naletu dolazi sam pred našeg golman, gura loptu pokraj njega, ipak je tijelo pomicao i u zadnjem momentu maknuo, alinije Livi uspio mskroz maknuti noge i ruke da bi to bio sudar. Onemogućio je suparničkog igrača svojim položajem tijela", ja tako mislim i kao bivši napadač sam tako vidio", jasno nam je dao do znanja Igor Pamić.

Što nam je još rekao, koje detalje nam je izdvojio i zašto je za njega Livaković napravio penal na Alvarezu, pogledajte u priloženom videu gore.