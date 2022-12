Zašto Hrvatska nije oplemenila posjed u prvih 30 minuta, što se dogodilo da je obrana Hrvatske bila u slabijem izdanju nego inače, jesu li Argentinci po nečem iznenadili i koliko su se, u stvari, dobro adaptirali na igru naše nogometne reprezentacije? Na ta i ostala pitanja dao nam je odgovor u studiju Net.hr-a Željko Kopić.

Dosta je prašine podiglo suđenje Danielea Orsata, talijanskog suca koji je imao nekoliko dvojbenih odluka, od toga zasigurno ona koja je izazvala najveće negodovanje i reakciju i naših igrača, izbornika Zlatka Dalića, isključenog člana stručnog stožera, našeg ratnika Marija Mandžukića, kao i dobrog dijela hrvatske javnosti.

"U samom uvodu naglasio bi da je ulaskom Hrvatske u polufinale, svim ovim što smo do sad napravili, to je izuzetan uspjeh. Što se tiče samog jedanaesterca, on je sigurno diskutabilan. I ono što je meni nejasno u cijeloj priči je zašto se VAR nije uključio, zašto nije bar jednom još pogledao, bez obzira koliko sudac bio dobro pozicioniran, koliko je bio blizu te situacije?", priča nam Željko Kopić i nastavlja:

"Mislim da je polufinale SP-a, da je ulog ogroman i oko tog jedanaesterca sigurno je bilo elemenata da se dodatno pogleda. Za mene to prije nije nego je jedanaesterac. Mogućnost pogreške mora se svesti na minimum i ako imamo, a imamo svu moguću tehnologiju", kazao nam je Željko Kopić koji se složio s nama da smo u posjedu bili dominantniji u prvih 30-35 minuta, ali nije bilo energije za nešto više, odnosno posjed je bio jalov, pasivan kako se to popularno voli kazati...

"Mi smo i kasnije imali izraženiji posjed kao i do tog penala, ali do tog penala Argentinci su istrčali u 4-4-2 u čvrstom defanzivnom bloku, vrlo agresivni su bili u toj zoni u kojoj su htjeli da nam ne dopuste ulazak iz druge u treću trećinu. Mi jesmo kroz posjed kontrolirali, ali nismo bili na razini protiv Brazila."

Što je još kazao i o čemu smo razgovarali s Kopićem pogledajte u priloženom videu.