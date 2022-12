Ugledni nogometni trener Željko Kopić jučer je gostovao u studiju Net.hr-a i stručno analizirao polufinalni susret Argentine i Hrvatske u utorak na Lusailu (poraz naših 3-0). Između ostalog, Kopić je uoči utakmice samo za portal Net.hr analizirao u detalje igru Argentinaca i ukazao na to kako njihov izbornik Scaloni često na turniru mijenja formaciju. No, priznao nam je kako su Argentinci iznenadili sa sustavom 4-4-2, koji im nije prošao protiv Saudijske Arabije u 1. kolu turnira, barem ne rezultatski (šokantan poraz 2-1)...

'Gauči su taktički dobro organizirali i mogu se prilagođavati suparniku'

"Kada bih u najkraćim crtama morao opisati reprezentaciju Argentine i način na koji igraju SP, rekao bih da su dobro taktički organizirana, izuzetno natjecateljska ekipa koja posjeduje taktičku adaptibilnost i može se prilagoditi protivniku", napisao je Željko Kopić u svojoj analizi Gauča i dodao:

"Naravno, posjeduju faktor X, a to je Lionel Messi. Otvaranje svjetskog prvenstva bila je zapravo noćna mora za Argentince. Izgubili su od Saudijske Arabije 2:1 u utakmici u kojoj su zapravo igrali jako dobro tijekom prvog poluvremena i uz postignuti gol imali još tri poništena gola te nekoliko prilika. Međutim, u pet minuta drugog poluvremena primili su dva gola i sve ono dobro što su do tada radili, palo je u vodu. Tu su utakmicu započeli u formaciji 4-4-2, s istaknutim ofenzivnim potencijalom, Messijem i Lautarom Martinezom kao središnjim napadačima, te s Papuom Gomezom i Di Mariom na krilnim pozicijama", detektirao je Željko Kopić.

'11 Vatrenih za Argentinu bili su logični'

Jučer nam je u studiju rekao kako je sastav Hrvatske protiv Gauča bio najlogičniji mogući - s Pašalićem, Perišićem i Kramarićem naprijed - O veznom redu ne trebamo ni trošiti riječi. Isto tako, otkrio nam je kako mu je zanimljivo bilo vidjeti kako je Svaloni miksao i adaptirao suparniku dosad na turniru. Gauči su protiv Saudijske Arabije zaigrali u tom specijalnom sustavu 4-4-2, ali tu su utakmicu izgubili. S istim sustavom Scaloni je izašao Daliću na megdan i pogodio...

"Tih prvih 11 je bilo najbolje za Argentinu u tom trenutku. Izmjene su bile isto logične. No, sve situacije koje si nabrojao, nije stvar jednog igrača nego kao momčad nismo bili na razini kao protiv Brazila i dogodile su se pogreške koje su Argentinci iskoristili. Fokus na odlučujuće trenutke nije bio pravi. Meni je zanimljivo bilo pogledati još jednom sve te utakmice Argentine i vidjeti kako je on (Scaloni, op.a) taj sastav miksao i adaptirao suparniku. Imali su oni i svojih problema, znači u prvoj utakmici protiv Saudijske Arabije, gdje su prvo poluvrijeme igrali jako dobro. Mislim da su im tri gola poništena, u drugom dijelu su pet minuta dobili dva gola. Protiv Meksika su, u jednoj izuzetnoj čvrstoj i tvrdoj utakmici, isto su uspjeli u konačnici preko messijeve kvalitete doći do pobjede. Po meni su igrali jako dobro protiv Poljske, a onda je došla ta utakmica protiv Nizozemske u kojoj su u konačnici opet dobili ta dva gola, tako da izbornik, uz te neke probleme koji su se tijekom turnira pojavljivali, doveo je momčad do finala i napravio ozbiljan rezultat", objašnjava nam Željko Kopić.

