Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu od 16.00 igra povijesnu utakmicu na SP-u protiv Maroka u borbi za 3. poziciju na turniru. Svi znamo razmjere mitološkog značenja epske bronce sa SP-a iz Francuske 1998. Upravo zbog te bronce počelo je sanjati generacije klinaca, a među njima su i današnji nogometaši Luka Modrić, Dejan Lovren, Mateo Kovačić i drugi, kao i članovi stručnog stožera Vedran Ćorluka i Mario Mandžukić, između ostalih...

Oranje 1998. bila moćna reprezentacija

Srebrna generacija htjela je prije 4 i pol godine nadmašiti svoje idole koji su prije 24 i pol godine naciju digli na noge. I oni su htjeli poput svojih junaka učiniti nešto više za svoj narod. U tom su uspjeli, a u Kataru su potvrdili kako je hrvatska nogometna reprezentacija veselila.

Ivan Katalinić, popularni Kate, bio je dio Ćirinog stručnog stožera u Francuskoj kao trener golmana. Za Net.hr se prisjetio kako su Vatreni srušili tada jaku Nizozemsku na Parku prinčeva s 2-1.

Nizozemci su bili jedna od najjačih reprezentacija na tom Mundijalu koja je, pritom, igrala jako dobar nogomet. Na golu je bio Edwin Van der Sar, u obrani granitni Jaap Stam i Frank de Boer, te kao zadnji vezni pit bull Edgar Davids.

Vezni red su, između ostalih, činili i Ronald de Boer, Dennis Bergamp (najbolji strijelac Nizozemaca na turniru s 3 gola), Clarence Seedorf, Phillip Cocu (2 gola), Boudewijn Zenden koji je Hrvatskoj i dao gol za 1-1, a u napadu Patrik Kluivert (2 gola) i Marc Overmars.

Naravno, uz ostale jurišnike Oranja koje je vodio izbornik Guus Hiddink. Reprezentacija Nizozemske na tom turniru ukupno je bila zabila 13 golova.

"Je, iako smo mi igrali dobro sve te utakmice, na kraju je bio dogovor, rečeno je u ovom stilu, to je bio nekakvi zaključak nakon poraza od Francuske u polufinalu 2-1 na Stade de Franceu - 'Ljudi, kad smo već došli do tu, hajmo onda i osvojiti to treće mjesto. Jer, medalja je medalja, bronca je ipak bronca. Kad si 4., nitko neće ni znati da si bio tu među 4 najbolje reprezentacije svijeta. Pripremili smo se jako dobro za Nizozemce", kazao nam je u uvodu Ivan Katalinić i nastavio:

"Ja sam u Ligi prvaka, godinu dana prije, igrao s Ajaxom 4 puta. Znao sam gdje su najjači, a to je sredina. Također, mi smo tada promijenili malo šemu, izveli smo taktički manevar, pa smo stavili samo Šukera naprijed, a iza Šukera su bili Prosinečki, Asanović i Boban, a defenzivnog veznog je igrao Kruno Jurčić, tadašnji igrač Dinama. Mi smo to bili malo promijenili jer su oni igrali sa dva špica, bio je tu kod nas i Vlaović ali on je bio nešto ozlijeđen pa nismo ga htjeli otpočetka staviti, nego smo promijenili. Drugo, iz razloga toga da igraš mjesec dana turnir, svatko želi brzo kući a misli su ti na drugoj strani. Najbitnije je bilo da uđemo u igru, zatvorili sve i imali tu kvalitetu koja je svoje napravila u ofezivnom dijelu - tu su i Prosinečki i Boban, Šuker i Asanović, ma svi, napravili jako dobar posao, odigrali odličnu utakmicu a naročito Jurčić iza njih. Naravno i Dražen Ladić je bio na svom vrhuncu".

'Moral nam je 1998. bio visok, nismo psihički padali'

Kate nam je otkrio i što je bilo ključno u tom mentalnom dijelu, odnosno pronalasku dodatne snage nakon razočaranja protiv Tricolora...

"Gledajte, može biti ne znam kakvog razočarenja što se izgubila polufinalna utakmica u kojoj smo mi poveli 1-0, imali i igrača više, ali tako možete od 10 utakmica dobiti 9, a baš tu izgubiti. To se tako namjestilo. No, mi nismo tada imali što izgubiti jer smo ušli među 4 najbolje momčadi svijeta. Prvi put smo nastupili na SP-u, plasirali se u završnicu, igračima i nama svima moral nakon poraza od Tricolora nije pao. Dobili smo Nizozemsku i uzeli broncu."

Pričali su Miroslav Ćiro Blažević i njegovi pomoćnici s igračima, što kroz treninge, što individualno, kako tko s kim. No, nikad se ne može prognozirati što će se dogoditi u datom trenutku.

"Nikad ne znate kako će se utakmica koja odvijati. Mi smo napravili tada bili dobar potez. Naime, jasno je bilo kako su Robi, Aljoša i Zvone igrači koji mogu čuda napraviti prema naprijed, a nama je trebao igrač koji će nam raditi obranu, a onda je lako dati njima loptu i oni će složiti nešto, kao što je Prosinečki dao drugi gol kad je u napetu okrenuo čuvara i podvalio loptu ispod golmana. Bilo tko od tog velikog veznog iliti ofenzivnog trojca je mogao komotno igrati i kao polušpica, a drugo, mjesec dana se igra i tu je onda prisutan veliki umor. Tu treba biti pametan. Vidimo i sada, a vidjeli smo i tada da je Hrvatska najjača u sredini, kako sve drži kroz sredinu, te je došla do ovog. Da nije bilo sredine, bilo bi teško očekivati da možeš doći do kraja".

Zvone je bio jako tužan, ali se izdignuo iznad svega

Zvone Boban bio je posebno, možda i najviše od svih u downu nakon Francuske. Upravo je naš legendarni kapetan izgubio loptu pred šesnaestercom Dražena Ladića nakon čega je Thuram dao svoj prvi gol ikad za Francusku, od ukupno dva, a oba je dao Hrvatskoj.

"Bio je najviše razočaran jer je, kao, on pogriješio. No, kroz razgovore s Ćirom, on je razgovarao sa svim igračima, Zvone se dignuo... Međutim, moram naglasiti kako su to bili igrači koji su bili mentalno jaki i nisu padali toliko jako mentalno nakon jedne utakmice. Imali su visok moral i ako su pali, kao tad na kratko Boban, pronašli su snagu za povratak i novi motiv. Zato i jesmo tukli Nizozemce. Sve su to bili dobri igrači s iskustvom igranja velikih i jakih utakmica kroz svoje klubove. Svaka iduća se gleda, zaboravlja se pritom brzo što se izgubilo. Zato smo i osvojili broncu".

Katalinić još i danas pamti taj moćni nizozemski vezni red...

"Davis kao zadnji vezni, Seedorf... Imali su odličnu ekipu. Tada kad sam s Hajdukom na klupi Bijelih igrao protiv Ajaxa, oni su sve ubijali preko svojeg veznog reda."

'Ne daj Bože nove drame protiv Maroka'

Vratimo se u sadašnjost. Slijedi posljednja utakmica na SP-u Kataru protiv najvećeg iznenađenja Maroka.

"Hrvatska i Maroko su već igrali na turniru i dobro se poznaju, a vidjeli smo i protiv Francuza jučer da Marokanci niti malo nisu bezazleni. Ali, onaj tko da prvi gol dobit će utakmicu. Ne daj Bože da opet idemo u produžetka s nulom. Onda je opet rulet, ali opet se i to može dogoditi. Znate kako je to, nitko neće htjeti izgubiti. Ipak će svatko htjeti SP završiti pobjedom i medaljom oko vrata, jer to se pamti. Bez obzira što smo mi i Maroko izgubili".

I za kraj kao bivši golman prokomentirao nam je Dominika Livakovića, pritom nam otkrivši i što ga je malo zasmetalo kod izbornika Zlatka Dalića...

"Ja ne znam zašto se sad Dalić hvata na, govori mi imamo napadače iz HNL-a. Mislim, imaš i golmana iz HNL-a koji te spasio i doveo do ovog uspjeha, zato mi nije jasno to njegovo razmišljanje. Smatram da su svi igrači dobri i da su donijeli svoj doprinos. Livaković je u vrhunskoj formi, možda uz Llorisa i Martineza iz Argentine, ovismo tko bude uzeo taj trofej, bude i među najboljima", zaključio je Ivan Katalinić.