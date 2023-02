Dinamo je jučer razbio, u potpunosti deklasirao Hajduk na Maksimiru rezultatom 4-0. Istina, Bijeli su u Zagreb doputovali oslabljeni - bez čak 7 prvotimaca (8 - ako brojimo bolesnog Marka Livaju koji kao da nije bio na terenu), ali to nije i ne može biti opravdanje Splićanima za kukavički pristup i greške u koracima. Dinamo nije samo rezultatski pomeo Hajduk, već mu je izvedbom nabio ogroman kompleks i navijačima zabio gorku pilulu u grlo, još više ih bacivši u očaj...

Uništili su Bijele

Ne sjećamo se kad je Dinamo baš tako nadigrao, uništio Hajduk a uz to je na kraju i gospodski opustio gas da ih baš do kraja ne ponizi, onako frajerski... Nisu dinamovci htjeli šutati mrtvu lešinu. Za komentar sinoćnje utakmice nazvali smo Igora Pamića, bivšeg igrača Dinama, danas trenera Karlovca. Pamić nam komentira u Svijetu Plavih.

"U svojim najavama, nekim prije utakmice što sam imao, dao za neke medije kazao sam da je ovo derbi samo po imenu klubova - da ne očekujem derbi, pravi derbi i to se na kraju dogodilo. Utakmica je završila dobro po Dinamo i loše po Hajduk. Ovo što smo sinoć vidjeli, čemu smo svjedočili, što smo gledali na Maksimiru, to nikako nije dobro za Bijele. Hajduk je izgledao ispodprosječno a bez obzira na manjak tolikog broja igrača, Hajduk je ipak morao odigrati jednu rezultatski neizvjesniju utakmicu", kazao nam je u uvodu Igor Pamić i nastavio:

"Doći s tim dečkima u Maksimir s jednom idejom da se igraš s Dinamom - vidjeli smo kako je završila - a s druge strane mi ne znamo što bi bilo kad bi bilo... Evo vam jedan primjer iz trenerskog kuta - Mlakar, Mikanović i Grgić su ušli u nastavku, Simić je ostao na klupi a tko je do tad bio u igri? Pa, najlakše je staviti, ispremiješat im poziciju i reći nije išlo, pokušali smo. No, smatram da se Hajduk ipak više trebao oduprijeti Dinamu. Isto tako, osobno smatram da, kako Dinamo igra i u kakvoj je formi, ma da su Bijeli i bili kompletni ne bi imali puno šanse rezultatski".

Pamić nam je rekao i kako mu je žao što Ivanu Leki nije lako - "Samo mogu zamisliti kako mu je u ovim trenucima", istaknuo je Pamić...

'Ivan Leko se nema za što u Hajduku uloviti, u klubu svog života'

"Dođeš u svoj bivši klub, klub svog života nakon sjajno odrađenog posla u Belgiji i Kini, a onda se u svom najdražem klubu, Hajduku, ti nemaš za što uloviti. Ivan Leko jednostavno pliva i za sad to ipak loše radi. Na kraju krajeva, tu je bilo i veliki broj ozljeđenih. Upitno je i treba se vidjeti zašto je to tako. Po meni, najveća greška iz mog kuta gledanja, iz Svijeta Plavih vaše rubrike - na takvoj utakmici, na jednom takvom dvoboju, dvoboju takvog značaja, staviti mlade igrače u momčad, pa time im nisi baš pomogao... I to gro mladih, ne jednog nego ono, skoro pa neki kostur u velikom derbiju na Maksimiru, protiv najjače momčadi u Hrvatskoj, protiv prvaka koji je u dobroj formi. Mislim da je taj potez s mladim igračima fulan sto posto, definitivno."

O forsiranju 3-5-2 sustava Ivana Leke, kojem aktualni roster Hajduka ne može adekvatno odgovoriti, Igor Pamić objašnjava da to može biti dobro samo za sljedeću sezonu, kad se momčad pojača na ljeto igračima, onim adekvatnim koji takav sustav znaju odigrati, tj koji igraju na svojim pozicijama u takvom sustavu...

Sustav 3-5-2

"Igrači se trebaju prvo naviknuti na taj sustav igre. Ivan Leko treba vidjeti koji igrači uopće i mogu, na kraju krajeva odgovoriti njegovim zahtjevima. Ako je to cilj i plan kluba, onda Leko nije pogriješio, ni Hajduk nije pogriješio. Međutim, ipak mislim da je Hajduk preveliki klub da bi s ovakvim nastupima narušavao ugled kluba. Nije tu sad ovaj sraz s Dinamom, prije Dinama igrali su na Poljudu protiv Gorice i tu leži problem. Ta utakmica Hajduka protiv Gorice objektivnija je za analizirati i sukus svega je da Bijeli ne izgledaju dobro, da klupska politika trenutno nije dobra niti to sve s Hajdukom ne naslućuje na dobro. Treba Hajduk ipak rezultatski opravdati sve svoje neke ambicije i na kraju krajeva te stvari što oni sad prezentiraju", zaključio je Igor Pamić.