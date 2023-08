Zagrebački nogometni puk naviknut je na dominaciju Dinama u HNL-u i uspjehe u Europi, ali na početku ove sezone kibicima iz metropole ne svatu ruže i zato su ljuti i s ne baš puno optimizma gledaju na nastavak sezone. Plavi su nakon tri odigrana susreta u prvenstvu na 7. mjestu sa samo 4 osvojena boda, a u subotu su nakon, doduše, ratničke i jako dobre utakmice protiv AEK-a za play-off Lige prvaka (4-3 ukupno), u izrazito neprijateljskom ozračju OPAP Arene, ispali iz elitnog natjecanja, nakon već dobivenog dvoboja i vodstva 2-0. Grci su u sudačkoj nadoknadi, podsjetimo, od 92. do 100. zabili dva gola i plasirali se na megdan Antwerpu.

Ne baš uvjerljiv početak Dinama

Igor Bišćan s prvom momčadi Dinama ovog ljeta ima 2 poraza (Hajduk i AEK u Zagrebu) i dva remija (AEK u Ateni i Gorica). U posljednjih tri utakmice zagrebački plavi su bez pobjede. Pobijedili su Istru, Astanu dva puta i Hajduk na otvaranju natjecateljske sezone u Superkupu.

Zagrebački nogometni simpatizeri oduvijek su bili zahtjevni i kritični istodobno, stoga neki već sad postavljaju pitanje - je li Igor Bišćan pravi trener za Dinamo? No, na to pitanje nije u ovom trenutku lako odgovoriti, kao što niti okolnosti nisu lagane za aktualnog prvaka Hrvatske. Trener Karlovca Igor Pamić, jedan od najboljih nogometnih komentatora u Hrvata, bivši nogometaš koji je poznat kao onaj koji nema dlake na jeziku i kod kojeg odgovori nisu zakamuflirani u politički korektne odgovore, niti ispaljuje neki jeftini populizam, za portal Net.hr ušao je u dubinu i samog pitanja, kao i ostalog što se krike iza njega...

'Bišćan je čovjek na pravom mjestu'

"Normalno da svakom simpatizeru i navijaču Dinama je teško u ovom trenutku i ljuti su na trenutnu situaciju u kojoj se klub nalazi u rezultatskom smislu. Normalno da smo, pritom, svi u određenom trenutku i kritični tada prema nečem što se dogodilo, čemu smo svjedočili. No, s druge strane, stoji suparnik također s ambicijama i ciljevima, do kojih je došao preko našeg kluba, preko Dinama. No, moramo se vratiti tri-četiri mjeseca unazad, kad je Igor Bišćan sjeo na klupu Dinama. Uspostavio je potpunu kontrolu, osvojio naslov koji je u tom momentu bio čak upitan. Priveo Dinamovu priču kraju i dokazao da je čovjek koji je na pravom mjestu", govori nam Igor Pamić i nastavlja:

"Međutim, sad se dogodilo dosta stvari. Da sad ne spominjemo Skupštinu, prijelazni rok... Bišćan je imao neke svoje zamisli. Vidim da se nije reagirao po nekoj njegovoj viziji, po nekoj njegovoj ideji. Zašto je tako bilo, to je sad nebitno. No, smatram da Bišćan pozna problematiku. Bio je u velikim klubovima. Možda Igor Bišćan nije takvog garda, intenziteta pogotovo što se tiče reakcija da budi nešto veliko, nego je karakterno više smireniji tip. Vidim da ljude to dosta iritira, međutim Bišćanu ne zamjeram baš sve. Jer, samo jedan čovjek ne može biti kriv za sve, budimo realni, ali činjenica je da svaki put kod nekog neuspjeha, a očigledno je dosad viđeno i ostvareno od Dinama na početku sezone je jedan neuspjeh. Za mene to čak i nije to neki ekstra neuspjeh, jer AEK je jak. Za mene bi, stoga, bila ekstra greška, a to bi bila velika greška, da se Bišćan mijenja. Jer, Igor je uhvatio kontakt s ekipom. Poznaje dečke i u situaciji kad Dinamo zaostaje za Hajdukom osam bodova uz utakmicu manje, bilo bi preriskantno. Igor Bišćan je kapacitet da ovu momčad Dinama dovede i do Lige Europe, a isto tako i do naslova prvaka Hrvatske".

'Jedino je diskutabilan Bišćanov ulazak u prvenstvo'

Pamić osobno smatra, kao što nam je i kazao uostalom, da Igor Bišćan ima kapacitet biti trener Dinama, a to je već i pokazao...

"Ok, nije uspio izboriti grupu Lige prvaka, ali može se sve popraviti s nastupom u Europa ligi i da se u HNL-u krene onako kako što to svi očekujemo. Za mene je realno i iskreno, moram sad biti iskren i reći kako je diskutabilan jedino Bišćanov start u prvenstvo. Jer, osobno smatram da je svakako stručni stožer Dinama trebao voditi brigu o početku prvenstva, znajući kako je Hajduk kvalitetniji, a samim time čak bliže Dinamu konkurentski, a istovremeno svaki neuspjeh u HNL-u nosi ti problem samopouzdanja i dobre energije za utakmice u Europi, za jače dvoboje. E vidite, tu vam ja mislim da je Bišćan pogriješio, naravno zajedno sa stručnim stožerom, nego u posljednje dvije utakmice s AEK-om ili u posljednjim utakmicama", govori nam Pamić.

O Vidinoj (ne)proslavi gola za 2-2 duboko u sudačkoj nadoknadi Pamić ističe:

'Vida nije izdajnik, ali mogao je malo iskontrolirati svoju reakciju'

"Budimo i tu realni, treba se staviti u poziciju nogometaša u tom momentu. Igra se stota minuta, igraš za taj klub, svaki dan dijeliš svlačionicu s trenerom, sa suigračima i zabijaš jedan taklav gol, pa normalno da u takvom trenutku teško kontroliraš emociju, pokrete, geste... Da se nije dogodilo sve ovo s našim navijačima u Ateni, da bi svi vjerojatno drugačije gledali na tu situaciju. Da je Vida zabio u dresu Dinama, siguran sam da bi čak i više slavio. Ok, da li je trebao razmišljati možda malo više na naše dečke, na situaciju, odnosno stanje u kojem se nalaze, možda ipak i je, ali opet ne idem do toga da je izdajica, da je njegova (ne)proslava sramotan čin, da je Domagoj Vida baš toliko pogriješio. I njegova proslava, kao i situacija i kritike su diskutabilne. Bila je to baš specifična situacija. Izdajnik i sramota su teške riječi poznavajući Domagova Vidu i njegov karakter. Mogao je Vida to malo iskontrolirati, budući da je znao o kakvoj se situaciji radi", zaključio je Igor Pamić.

