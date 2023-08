Nogometaši Dinama svladali su sinoć Rijeku s 2-1 (1-0) u derbiju i posljednjoj utakmici 6. kola HNL-a odigranoj na stadionu Maksimir pred više od 9000 gledatelja.

Vodeći pogodak za Dinamo postigao je Marko Bulat u 37. minuti na asistenciju Brune Petkovića, kapetana koji je odigrao fantastičnu utakmicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U 84. minuti Petković se upisao i u strijelce, kad je iskoristio kazneni udarac za 2-0. U 90. minuti Marco Pašalić je iz slobodnog udarca, na svoj atraktivan način, ali ovog puta uz pomoć Luke Menala, svladao Nevistića za konačnih 2-1.

Odlična utakmica Dinama

Zagrebački plavi odigrali su, kad se podvuće crta - odličnu utakmicu i u potpunosti nadigrali goste s Kvarnera, pokazavši se kao nadmoćniji suparnik. Za komentar derbija pitali smo Igora Pamića, trenera Karlovca, bivšeg nogometaša i reprezentativca Hrvatske.

"Dinamo je bio fenomenalan u jednoj teškoj i specifilnoj situaciji, u situaciji s puno naboja i elektriciteta. Bavilo se u ovom derbiju i nekim stvarima oko terena. Dinamo je, pritom, bio koncentriran na sami teren. Odigrao je odlično, ali ne znam zašto je Rijeka bila toliko sramežljiva. Ok, drugi trener, druga vizija, druga ideja, međutim Rijeka može puno više, bez obzira što je s druge strane raspoloženi i agresivni Dinamo. Kako Jakirović poznaje igrače Rijeke, tako su u Rijeci sigurno morali znati kakav stil igre ima on, kakvog preferira. Rijeka me neugodno iznenadila", kazao nam je Igor Pamić i nastavio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uz veliko poštovanje Dinamu, Rijeka ima puno više kapaciteta i puno više može i zna, pogotovo u jednoj ovakvoj utakmici. Dinamo je neosporno odreagirao u derbiju, ali Rijeka je dozvoljavala sve Dinamu i igrala je sramežljivo. Ajmo to ovako, Rijeka nije ni željela naštetiti Dinamu, tako je izgledala. Uopće nije imala ambicije naštetiti Dinamu. Barem malo da im razbije ritam, da ih dovede u probleme. Bez obzira, što trener nije proveo puno vremena s prvom momčadi, odnosno što je tek došao".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Jakirović me nije iznenadio'

Je li vas Jakirović u nečem iznenadio?

"Jakirović me nije iznenadio. U utakmici protiv Sparte ušlo se u pozitivu, u tom momentu to je za Dinamo bilo strahovito bitno. Sad je samo nastavio tim putem. Priprema za utakmicu Jakiroviću je bila nešto lakša, jer poznaje svakog igrača Rijeke individualno. No, opet ponavljam - Rijeka nije imala ambiciju. HNK Rijeka je jedna potentna i poletna momčad s kvalitetom i kao takva može naštetiti svakom. Vidjeli smo kako su naštetili Lilleu na njihovom terenu. Pa, Rijeka je igrala bolje u Lilleu nego protiv Dinama na Maksimiru, protiv momčadi koja je tek ostala bez Ivanušeca, a nedavno i bez Šutala i Livakovića. Rijeci ovog puta palac dolje. Očekivao sam hrabrijeg Sopića, moram to priznati."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što se dogodilo?

"Ne znam je li Rijeka bila spremna na takav furiozan ulazak Dinama u utakmicu. Izgleda da je to iznenadilo Riječane, koji u pojedinim linijama imaju mlade pojedince. Stoga, očito da se nisu znali oduprijeti tome, takvoj navali Plavih. Pitanje je i koliko je Rijeka bila u stanju pratiti ovakav Dinamo? Moramo ih obraniti, let u Lille, pa onda strahovito pražnjenje, pa povratak... U Rijeci nema toliko igrača koji su naučili na ovakav ritam četvrtak - nedjelja. Sopiću je to otežalo pripremu ove utakmice i mislim da je on ostao iznenađen sa određenim igračima, a isto tako u 22. minuti promijeniti igrača, kao što ga je promijenio Sopić, to nije dobro. Pa, samo dva dana je s tobom, ekipa na to nije naučena."