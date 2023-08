UŽIVO

Dinamo-Rijeka 0:0

3' Marin je sjajno prošao i dodao Petkoviću, koji puca u blok.

1' Počela je utakmica na Maksimiru.

0' Uoči dvoboja Dinamo je najavio da će Luka Stojković nositi sedmicu imenjaka Luke Ivanušeca u domaćim utakmicama, dok će u Europi njegov broj biti 86. Prije samog susreta je Stojković ozlijedio na zagrijavanju, a u prvom sastavu ga mijenja Antonio Marin.

Dinamo i Rijeka će od 21 odmjeriti snage na Maksimiru, a tjedan je za obje ekipe počeo turbulentno zbog prelaska Sergeja Jakirovića iz Rijeke u Dinamo.

Domaćini žele krenuti s pobjedama u prvenstvu kako bi smanjili Hajdukov plus od 11 bodova, te im je svaka utakmica u prvenstvu kao finale.

Treneri su najavili dvoboje: "Može li me Rijeka iznenaditi? Ne znam kako bih uopće odgovorio na to kad sam ja složio tu ekipu. Iznimno cijenim sve igrače, znam koliki je ogromni potencijal među njima, ako bude zdravlja to će biti ogromni iznosi transfera u budućnosti. Neki su već sad pokazali jako veliku kvalitetu, to ćemo morati maksimalno zatvoriti kako nas ne bi ugrozili", rekao je Jakirović u najavi utakmice.

Željko Sopić je pak rekao: "Što reći, četiri puta smo igrali, a ja sam takav sretnik da tri puta nisam izgubio od Dinama s nekom Goricom. Vidjet ćemo u nedjelju gdje smo. To je veliki izazov. Kad dolaziš s Rijekom na Maksimir apetiti su puno veći nego kad dolaziš s Goricom. Hrabro ćemo se postaviti i idemo na Maksimir uzeti bod ili bodove. Jakir je moj prijatelj, nije bitno tko je na kojoj strani. Bit će rotacija, sljedeća utakmica opet je u četvrtak, ali složit ćemo pravu momčad za Dinamo."

