Vodeći pogodak za Dinamo postigao je Marko Bulat u 37. minuti na asistenciju Brune Petkovića. U 84. minuti Petković je postao i strijelac, kad je iskoristio kazneni udarac za 2-0. U 90. minuti Marco Pašalić je iz slobodnog udarca, uz pomoć Luke Menala, svladao Nevistića za konačnih 2-1.

Šest dana otkako je napustio Rijeku i odlučio preuzeti vođenje Dinama, Sergej Jakirović je dobio priliku svoju novu momčad suprostaviti onoj koju je slagao za tekuću sezonu. Poput Jakirovića, i suparnički trener Željko Sopić je u derbiju debitirao na klupi novog kluba u HNL-u, nakon utakmice je za Max Sport rekao:

"Nismo imali neku ideju, samo smo htjeli odgovoriti Dinamu. Od prve minute osjetio se manjak energije, imali smo neke igrače za koje sam očekivao da će podići taj nivo, ali to od njih nisam dobio. Svejedno mi je gubim li 1:0 ili 3:0 ako ne dobijem ono što sam htio. Mi, doduše, nismo naučili da ovakav ritam ovih utakmica, Lille pa sada Dinamo, dečkima ništa ne zamjeram, samo se nadam da će ubuduće biti bolje. Stvorili smo neke prilike sa 16 metara - kad sam ja igrao, to se smatralo šansom, a danas se ne čini tako, no nema veze", priča i nastavlja:

"Nešto se tu pitalo i Dinamo. Postoje treneri koji se pomire s porazom, ja nisam takav. Ja ne mogu gledati da neki po terenu pate, a drugi se šeću. Ja, dok sam trener Rijeke - to se neće događati. Moram reći da su neki igrali konstantno zadnje tri utakmice, razmišljali smo kome ćemo dati priliku jer smo tanki s kadrom. Za četiri dana imamo jako bitnu utakmicu, bit će puna Rujevica i motivacije ne bi smjelo faliti. Na kraju krajeva Dinamo je bio bolji i treba im čestitati. Okrećemo se sljedećem susretu, mi ćemo napraviti sve da prođemo Lille, a s ovakvim navijačima mislim da su nam šanse 50-50."

