Najlošiji travnjak HNL-a uskoro će postati najbolji: Klub objavio kako napreduju radovi

HNK Gorica prošle je sezone imala uvjerljivo najlošiji travnjak u HNL-u. Nešto se moralo poduzeti i nešto se i poduzelo, odnosno poduzima se.

U tijeku je postavljanje novog travnjaka. Zbog tog procesa, Gorica je prva tri kola igrala u gostima, a igrat će još neko vrijeme. Klub iz Velike Gorice objavio je video na društvenim mrežama postavljanja instalacija za grijanje travnjaka. Radovi bi trebali trajati još nekoliko tjedana.

Gorica će tako nastaviti niz gostovanja kod Vukovara u Vinkovcima, pa u Puli kod Istre i zatim na Maksimiru kod Dinama. Prvu domaću utakmicu u sezoni na novom travnjaku trebali bi odigrati 20, rujna protiv Slaven Belupa. Ta utakmica započet će niz od čak devet domaćih utakmica zaredom.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo je spreman za novi statut: Evo što ih čeka na sutrašnjem glasanju