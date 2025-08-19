RADI SE /

Najlošiji travnjak HNL-a uskoro će postati najbolji: Klub objavio kako napreduju radovi

Foto: Igor Soban/pixsell

Gorica je prva tri kola igrala u gostima, a igrat će još neko vrijeme

19.8.2025.
12:26
Sportski.net
Igor Soban/pixsell
HNK Gorica prošle je sezone imala uvjerljivo najlošiji travnjak u HNL-u. Nešto se moralo poduzeti i nešto se i poduzelo, odnosno poduzima se.

U tijeku je postavljanje novog travnjaka. Zbog tog procesa, Gorica je prva tri kola igrala u gostima, a igrat će još neko vrijeme. Klub iz Velike Gorice objavio je video na društvenim mrežama postavljanja instalacija za grijanje travnjaka. Radovi bi trebali trajati još nekoliko tjedana.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by HNK Gorica (@hnk_gorica)

 

 

 

Gorica će tako nastaviti niz gostovanja kod Vukovara u Vinkovcima, pa u Puli kod Istre i zatim na Maksimiru kod Dinama. Prvu domaću utakmicu u sezoni na novom travnjaku trebali bi odigrati 20, rujna protiv Slaven Belupa. Ta utakmica započet će niz od čak devet domaćih utakmica zaredom. 

Hnk GoricaHnl
