OPET IMPRESIONIRAO /

Pogledajte golčinu Jagušića pred skautom Barcelone: Je li ovim osigurao transfer bombu?

Pogledajte golčinu Jagušića pred skautom Barcelone: Je li ovim osigurao transfer bombu?
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Krilo Farmaceuta se lijepo oslobodilo čuvara, krenulo prema sredini i odapelo iz daljine

5.12.2025.
19:22
Sportski.net
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
Adriano Jagušić zabio je novi fantastični gol i tako još jednom opravdao brojne hvalospjeve koji stižu sa svih strana na njegovu adresu. 

Na dan kada je primio nagradu za najboljeg igrača HNL-a u mjesecu studenom, Jagušić je u osmoj minuti prve utakmice 16. kola HNl-a zabio za 1:0 na Apašu protiv Gorice. 

Krilo Farmaceuta se lijepo oslobodilo čuvara, krenulo prema sredini i odapelo iz daljine. Lopta je krasno završila u suprotnom kutu, a oduševljen je sasvim sigurno i skaut Barcelone koji ga je došao gledati na ovu utakmicu. Gol pogledajte OVDJE

U 21. Ante Kavelj je izjednačio rezultat, a za 2:1 pobjedu domaćina zabio je Ćubelić u 74. minuti. 

Adriano JagušićHnlSlaven Belupo
