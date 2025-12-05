Pogledajte golčinu Jagušića pred skautom Barcelone: Je li ovim osigurao transfer bombu?

Adriano Jagušić zabio je novi fantastični gol i tako još jednom opravdao brojne hvalospjeve koji stižu sa svih strana na njegovu adresu.

Na dan kada je primio nagradu za najboljeg igrača HNL-a u mjesecu studenom, Jagušić je u osmoj minuti prve utakmice 16. kola HNl-a zabio za 1:0 na Apašu protiv Gorice.

Krilo Farmaceuta se lijepo oslobodilo čuvara, krenulo prema sredini i odapelo iz daljine. Lopta je krasno završila u suprotnom kutu, a oduševljen je sasvim sigurno i skaut Barcelone koji ga je došao gledati na ovu utakmicu. Gol pogledajte OVDJE.

U 21. Ante Kavelj je izjednačio rezultat, a za 2:1 pobjedu domaćina zabio je Ćubelić u 74. minuti.