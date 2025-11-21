Kakva li je čast gledati ga! Jagušić je postigao dva gola – ne zna se koji je ljepši

Moglo bi se reći da je utakmica između Slaven Belupa i Vukovara bila savršena jer je imala sve: mnoštvo golova, nekoliko žutih kartona, promašeni jedanaesterac, VAR provjere i autogol. Prvo ime susreta svakako je bio mladi reprezentativac Adriano Jagušić.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Upravo je on postigao prvi pogodak koji bi, nakon onog slobodnog udarca protiv Lokomotive, mogao biti njegov drugi kandidat za gol sezone. Pogodak je postigao u 19. minuti kada je u stilu Brazilca po kojemu je dobio ime s tridesetak metara silovito opalio loptu koja je završila u mreži nemoćnog Marina Bulata. Slaven je nastavio dominirati, te je već u 25. minuti udvostručio vodstvo kada je makedonski napadač Ilija Nesterovski iskoristio asistenciju Josipa Mitrovića i pogodio za 2:0. Trener Vukovara, Silvijo Čabraja, očito je održao motivirajući govor u svlačionici jer su Vukovarci sjajno krenuli u drugo poluvrijeme i dominirali prvih deset minuta. U 54. minuti bili su „nagrađeni” jedanaestercom, no sjajnom kolumbijskom kapetanu Vukovaraca, Robinu Gonzalezu, vratar Slavena Belupa, Ivan Čović, obranio je udarac. Gonzalez je pogodak ipak postigao u 58. minuti, no umjesto slavlja – pogodak je poništen zbog zaleđa. Vukovarci su imali više sreće u 65. minuti kada je Vito Čaić pokušao glavom vratiti loptu u peterac, no vratar Slavena Čović nespretno reagira i šalje loptu u vlastitu mrežu. Taj autogol bio je znak za buđenje Koprivničanima, koji su do kraja susreta postigli još dva pogotka. Najprije je Jagušić solo prodorom zabio još jedan prekrasan pogodak za 3:1, da bi u 79. minuti Ilija Nesterovski, nakon pogreške obrane Vukovara, drugi put pogodio i postavio konačnih 4:1.

Slaven Belupo ovom je pobjedom skočio na treće mjesto prvenstvene ljestvice s 21 bodom, dva više od četvrtog Varaždina i pete Istre 1961, dok je Vukovar 1991 ostao deveti sa 11 bodova, jednim više od zadnjeg Osijeka. Prvi je Hajduk s 29 bodova, četiri više od drugoplasiranog Dinama.

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Branko Karačić o Hrvatskoj na Svjetskom prvenstvu