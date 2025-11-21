FREEMAIL
Vratio se HNL /

Nevjerojatni talent koji je odbio Dinamo postigao mega-golčinu s više od 30 metara

Nevjerojatni talent koji je odbio Dinamo postigao mega-golčinu s više od 30 metara
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Ovim pogotkom samo produljuje formu koja ga je dovela na popis Zlatka Dalića

21.11.2025.
19:24
Sportski.net
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
U tijeku je luda utakmica između Slaven Belupa i Vukovara, a Farmaceuti trenutno vode 2:1. Prvo ime susreta svakako je mladi Adriano Jagušić, koji je nedavno dobio pretpoziv u A reprezentaciju Hrvatske.

U 19. minuti postigao je sjajan pogodak s velike distance koji je, ako se rezultat ne promijeni, privremeno postavio Slaven Belupo na visoko treće mjesto u HNL-u. Osim njega, poentirao je i makedonski napadač Ilija Nesterovski, koji je u 25. minuti iskoristio asistenciju Josipa Mitrovića i odveo domaćine na poluvrijeme s vodstvom.U 54. minuti Vukovar je imao priliku smanjiti rezultat, no kapetan Robin Gonzalez nije iskoristio jedanaesterac, ali je zato zabio u 58. minuti. Taj je pogodak nažalost po Vukovarce poništen. Zato je pogodak koji je u vlastitu mrežu poslao Ivan Čović u 65. minuti ostao važeći.

Pogodak Jagušića možete pogledati OVDJE.

 

   

 

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaHnlSlaven BelupoVukovar 1991Zlatko DalićAdriano Jagušić
