Nevjerojatni talent koji je odbio Dinamo postigao mega-golčinu s više od 30 metara
Ovim pogotkom samo produljuje formu koja ga je dovela na popis Zlatka Dalića
U tijeku je luda utakmica između Slaven Belupa i Vukovara, a Farmaceuti trenutno vode 2:1. Prvo ime susreta svakako je mladi Adriano Jagušić, koji je nedavno dobio pretpoziv u A reprezentaciju Hrvatske.
U 19. minuti postigao je sjajan pogodak s velike distance koji je, ako se rezultat ne promijeni, privremeno postavio Slaven Belupo na visoko treće mjesto u HNL-u. Osim njega, poentirao je i makedonski napadač Ilija Nesterovski, koji je u 25. minuti iskoristio asistenciju Josipa Mitrovića i odveo domaćine na poluvrijeme s vodstvom.U 54. minuti Vukovar je imao priliku smanjiti rezultat, no kapetan Robin Gonzalez nije iskoristio jedanaesterac, ali je zato zabio u 58. minuti. Taj je pogodak nažalost po Vukovarce poništen. Zato je pogodak koji je u vlastitu mrežu poslao Ivan Čović u 65. minuti ostao važeći.
