Hajduk igra supervažnu utakmicu, a Livaja je zbog jednog detalja izbio u prvi plan

Kada si Marko Livaja, onda je tema i nova frizura s kojom je osvanuo na treningu uoči Dinamo Cityja. Umjesto duge kose i repića koji su ga krasili prošle sezone i na početku ove, Livaja se odlučio osvježiti klasičnom frizurom.

Kratko sa strane i gorjem i malo stavite frizurom. Nadamo se da je Iris odobrila i da nije bilo iznenađenja. Frizura ima službenu premijeru za sat vremena na Poljudu gdje Hajduk igra s Dinamom iz Tirane.