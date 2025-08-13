Gvardiol na udaru nakon situacije s navijačima: Jedni ga pokopali drugi ga brane!

Joško Gvardiol je nakon naporne sezone uspio uhvatiti uzbudljivo ljeto, no sada se vratio u Manchester City i započeo s napornim treninzima za sezonu koja će biti duga i naporna te koja će završiti tek iza Svjetskog prvenstva sljedećeg ljeta.

Hrvatski je reprezentativac među najpopularnijim igračima u Cityju i lov na njegov autogram ili fotografiju je praktički svakodnevica. Tako ga je manja skupina dočekala kada se morao zaustaviti na semaforu i tražila fotografiju i/li autogram.

Nakon što je Phil Foden ispred njega ignorirao skupinu i prošao dalje, isto je napravio i Joško Gvardiol, a prvotne reakcije navijača na društvenim mrežama bile su oštre i osuđujuće prema obojici.

U jednom je ternutku Gvardiol rukama pokazivao skupini kao da im je želio poručiti 'Dajte, ljudi na semaforu sam', a reakcije na društvenim mrežama uskoro su se i promijenile.

'Što bi trebali napraviti?'

Od 'Plaćeni su milijune, a ne mogu ni potisati autogram djeci', 'Apsolutno šokantno, nogomet bi bio ništa bez navijača', 'Ovi nogometaši zaboravljaju tko im plaća plaće' prešlo se na 'Pa ne može zaustaviti promet nasred ulice', 'Nalaze se nasred ceste. Foden je sa svojim sinom. Dajte poštovanja njegovoj obitelji', 'Što bi trebali napraviti? Voze i na semaforu su', 'Vjerojatno su im i savjetovali iz kluba da se ne zaustavljau za takve stvari nasred ceste'.

Pogledajte snimku i sami procijenite je li reakcija (ne)primjerena.

