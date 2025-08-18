Garcia o Torcidi: 'Oni mogu što ih volja, frustrirani su 15 godina‘

Hajduk je u 3. kolu SuperSport HNL-a na Poljudu svladao Slaven Belupo rezultatom 3-0, no slavlje na travnjaku zasjenile su burne scene s tribina. Nakon utakmice trener Bijelih Gonzalo Garcia stao je pred novinare i otvoreno komentirao događaje, ali i stanje unutar momčadi.

O Torcidi i atmosferi

Nakon što su igrači prišli navijačima, umjesto pljeska dočekale su ih baklje i zvižduci. Garcia na to gleda smireno:

"Nisam to vidio, igrali smo top utakmicu. Razumijem i Torcidu, oni mogu što ih je volja. Frustrirani su već 15 godina. Mi se pokušavamo izgraditi, svi želimo u Europu", rekao je trener Hajduka.

Fokus na momčad i mentalitet

Na pitanje koliko mu smetaju takvi ispadi, Garcia je bio jasan:

"Nije me briga. Trener sam, ne mogu kontrolirati vrijeme ni navijače. Ono što me zanima jest promijeniti mentalitet igračima, da budu snažni i koncentrirani u svakom trenutku."

Pohvale igračima

Istaknuo je doprinos mladih i igrača s klupe:

"Pukštas i Sigur su donijeli nešto posebno, dali su energiju koja nam je trebala. To pokazuje da svatko u kadru mora biti spreman pomoći."

Posebno se osvrnuo na Marka Livaju:

"On je čarobnjak. Top igrač i top čovjek. Rekao bih da je u top tri nogometaša koja sam ikad trenirao. Ali ako nam momčad ne funkcionira, ni on neće moći pokazati svoj maksimum."

Pogled naprijed

Garcia je priznao da pogrešaka uvijek ima, ali naglašava kako se radi o procesu:

"Griješim svaki dan, svi griješe. To je realnost. Mi gradimo momčad koja se može natjecati iz tjedna u tjedan. Šteta je što smo ispali iz Europe, ali idemo dalje, okrećemo se prvenstvu."