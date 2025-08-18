Englezi odbili milijarde: Premier liga donijela odluku koja će promijeniti europski nogomet

Predsjednik Upravnog odbora Premier lige Richard Masters odlučno je odbacio mogućnost da engleski klubovi neke od svojih prvenstvenih susreta igraju u inozemstvu, objavili su britanski mediji.

"O tome se je raspravljalo prije deset godina. Tada se je smatralo da bi se time mogla povećati popularnost Premier lige na međunarodnom tržištu. No, danas više nema potrebe za time, jer je Premiership uvjerljivo najprivlačnija i televizijski najgledanija nogometna liga na svijetu. Da rezimiram, takvih planova više nema, čak niti u prašnjavim ladicama", kazao je Masters.

Ideju o igranju nekih prvenstvenih susreta Premier lige u inozemstvu prošle godine je spomenuo američki poduzetnik Tom Werner, predsjednik Liverpoola. On je kazao da bi volio gledati utakmice Premiershipa u New Yorku, Tokiju, Los Angelesu, Rio de Janeiru. Američki milijarderi trenutno su većinski vlasnici deset klubova Premier lige (Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Fulham, Crystal Palace, Everton, Leeds, Bournemouth, Burnley).

Koncept igranja ligaških utakmica u inozemstvu, radi povećanja popularnosti i prihoda s međunarodnog tržišta, promoviraju Amerikanci, a posebice kad je u pitanju profesionalna liga američkog nogometa (NFL) i košarka (NBA).

U Engleskoj se ova tema pojavila u medijima nakon što su talijanska Serie A i španjolska La Liga najavile da će u novoj sezoni odigrati po jednu utakmicu u Australiji, odnosno u SAD-u. Tako bi se susret 24. kola Serie A između AC Milana i Coma trebao igrati 8. veljače 2026. u australskom Perthu. Dvoboj 17. kola La Lige između Barcelone i Villarreala igrat će se na "Hard Rock" stadionu u Miamiju 21. prosinca ove godine. No, da bi se to ostvarilo, Serie A i La Liga moraju dobiti "zeleno svjetlo" od Uefe i Fife.

Talijani i Španjolci već su "prodali" neke svoje utakmice najboljem ponuđaču, a to je Saudijska Arabija. Riječ je o susretima talijanskog i španjolskog superkupa (dvoboj prvaka i osvajača kupa), koji se kad je u pitanju Španjolska održavaju u Saudijskoj Arabiji od 2020. godine, a ista država domaćin je talijanskog superkupa od 2022.

