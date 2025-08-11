VELIKI TALENT /

Hajduk 'krade' bosanskohercegovačkog dragulja Dinamu ispred nosa, željeli ga i europski velikani

Hajduk 'krade' bosanskohercegovačkog dragulja Dinamu ispred nosa, željeli ga i europski velikani
Foto: Igor Kralj/pixsell

Riječ je o 16-godišnjem talentu za kojeg je bio zainteresiran i Dinamo

11.8.2025.
13:17
Sportski.net
Igor Kralj/pixsell
Mlada momčad Hajduka bit će bogatija za pravog dragulja od igrača. Riječ je Edvinu Pašagiću, stoperu Malmöa rodom iz Bosne i Hercegovine.

Riječ je o 16-godišnjem talentu za kojeg je bio zainteresiran i Dinamo, ali i europski velikani Juventus i Feyenoord. Svi ti klubovi su ga, prema švedskim medijima, zvali u svoje akademije, a sada je došlo vrijeme za potpisivanje prvog profesionalnog ugovora, a Pašagić se odlučio za splitski Hajduk. 

 

 

Lorenzo Lepore javio je kako je potpis blizu, a da je ključnu ulogu odigrao Mate Radić, Hajdukov skaut. Pašagić će se priključiti U-17 momčadi Hajduka koju vodi Frane Lojić. 

HajdukDinamoMalmö Ff
VELIKI TALENT /
Hajduk 'krade' bosanskohercegovačkog dragulja Dinamu ispred nosa, željeli ga i europski velikani