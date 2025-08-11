Hajduk 'krade' bosanskohercegovačkog dragulja Dinamu ispred nosa, željeli ga i europski velikani

Mlada momčad Hajduka bit će bogatija za pravog dragulja od igrača. Riječ je Edvinu Pašagiću, stoperu Malmöa rodom iz Bosne i Hercegovine.

Riječ je o 16-godišnjem talentu za kojeg je bio zainteresiran i Dinamo, ali i europski velikani Juventus i Feyenoord. Svi ti klubovi su ga, prema švedskim medijima, zvali u svoje akademije, a sada je došlo vrijeme za potpisivanje prvog profesionalnog ugovora, a Pašagić se odlučio za splitski Hajduk.

𝗘𝗫𝗖𝗟: Edvin #Pasagic, 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐒𝐢𝐠𝐧 with #HajdukSplit 🔏



Agreement reached for the 2009-born Bosnian international talent.



Mate Radić played a key role in securing the deal, which will see Pasagic join the successful Hajduk’s U17 side, coached by Frane Lojić. https://t.co/irOoyxiR4f pic.twitter.com/SgOBhFl29j — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) August 11, 2025

Lorenzo Lepore javio je kako je potpis blizu, a da je ključnu ulogu odigrao Mate Radić, Hajdukov skaut. Pašagić će se priključiti U-17 momčadi Hajduka koju vodi Frane Lojić.

