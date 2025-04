Red za 'vruću' maksimirsku stolicu sve je veći: Evo tko su sve kandidati za sportskog direktora Dinama

Još jedan straac koji se pojavljuje kao kandidat za Marićevog nasljednika je Filippo Giraldi. Talijani kao da su tiha patnaj Plavih, no ovjde se radi o sportskome direktoru s dobrim iskustvom u Engleskoj. Bio je tehnički direktor u Watfordu, no posebno je impresivno što je napravio kao sportski direktor Nottingham Foresta. Talijan je trenutno bez posla, no upravo je on stvorio momčad koja je trenutno treća u Premier ligi i iznenađenje je sezone.