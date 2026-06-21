Maksimirska kuhinja: Iskusni reprezentativac potpisao, a evo tko je opet u igri

U Dinamu se pripremaju za početak nove sezone u kojoj će pokušati izboriti ulazak u Ligu prvaka.

Za potrebe tog uspjeha u klub se vratio Mislav Oršić, a osim njega u Maksimir su stigli još i Stjepan Radeljić, koji se trenutno nalazi u SAD-u gdje s Bosnom i Hercegovinom igra Svjetsko prvenstvo, te Gabrijel Šivalec, koji bi za početak trebao igrati za novoosnovanu drugu momčad u Prvoj NL.

Osim njih trojice, u Dinamu žele dovesti još jednog ili dva centralna veznjaka, desno krilo te, po mogućnosti, zadržati Dominika Livakovića, koji je još uvijek pod ugovorom s turskim Fenerbahçeom.

A kako se piše posljednjih dana, gotovo je sigurno da bi dva od tri pojačanja trebala biti riješena veoma uskoro. Naime, Dinamo je praktički dogovorio potpis kapetana Maccabija iz Tel Aviva i izraelskog reprezentativca Dora Peretza, koji je prošle sezone na poziciji centralnog veznjaka postigao 22 pogotka u 52 utakmice, dok bi, prema pisanju španjolskih medija, u Dinamo ipak mogao stići i krilni napadač Barcelone Dani Rodriguez.

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Mundo Deportivo, naime, piše kako dvadesetogodišnji Španjolac sljedeće sezone neće nastupati za Barçu Atlètic, već će minutažu potražiti na drugoj adresi. Budući da mu ugovor istječe tek za godinu dana, ne zna se bi li transfer bio stalan niti kolika bi iznosila odšteta, no upravo je Dinamo jedan od klubova koji su među prvima u redu za njegovo dovođenje.

Inače, riječ je o veoma talentiranom krilnom napadaču koji je debitirao za prvu momčad Barcelone, ali su ga ozljede udaljile od momčadi. Sada se želi vratiti u ritam, a kao jedna od opcija nudi se put kojim je krenuo Sergi Dominguez.

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On je u Dinamo došao prošloga ljeta te je od tada za Plave upisao 41 nastup, što ga je dovelo na radar brojnih velikana. Upravo bi zato Rodriguez, nakon dugog premišljanja, mogao ipak odjenuti plavi dres.

Ako se to uistinu dogodi, Dinamu bi preostalo jedino riješiti pitanje vratara, a to će navodno učiniti nakon što Livaković završi sa svojim nastupom na Svjetskom prvenstvu.