Dinamo je spreman za novi statut: Evo što ih čeka na sutrašnjem glasanju

Nakon što je Izvršni odbor GNK Dinama prihvatio izmjene statuta, o njima će se sutra raspravljati i glasati na sjednici Skupštine kluba. Riječ je o važnom koraku prema daljnjoj demokratizaciji kluba. Tim povodom novinar RTL-a Maro Miljanić razgovarao je s članom Izvršnog odbora Goranom Kovačevićem.

Dinamo je u procesu usvajanja novog statuta. Koje bi se promjene dogodile njegovim usvajanjem?

'Dinamo je udruga građana, a statut je najvažniji dokument kojim se definiraju osnovni postulati na kojima naš klub djeluje. Sutrašnji dan doista je povijestan – prvi put ćemo imati potpuno demokratski statut u kojem članovi kluba, u stopostotnom udjelu, biraju vlast, odnosno svoje predstavnike'

Kakva je situacija u Skupštini? Hoće li biti dovoljno glasova za njegovo usvajanje?

'Vjerujemo da hoće. U Skupštini nisu svi članovi platforme “Dinamovo proljeće”, ali to ne znači da su manji ili veći dinamovci. Iskreno vjerujemo da neće biti problema i da će svi glasati na način koji stavlja Dinamo na prvo mjesto.'

Postoji li opasnost da se s većom demokratizacijom smanji efikasnost kluba, odnosno da se uspori donošenje odluka? Što se događa s Izvršnim i Nadzornim odborom ako se statut usvoji? I koliko smo daleko od njegove stvarne primjene?

– Odgovore na ta pitanja, kao i sve detalje o strukturi kluba nakon mogućeg usvajanja novog statuta, pogledajte u videu.