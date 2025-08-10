DRAMA NA WEMBLEYJU /

Crystal Palace osvojio engleski Superkup, Sosa promašio penal u raspucavanju

Foto: Profimedia

Za Palace je ovo drugi trofej u 120-godišnjoj klupskoj povijesti

10.8.2025.
19:08
Hina
Profimedia
Nogometaši Crystal Palacea pobjednici su ovogodišnjeg engleskog Superkupa, aktualni pobjednici FA Kupa su na Wembleyu nadvisili prvaka Liverpool boljim izvođenjem 11-eraca s konačnih 5-4, nakon 90 minuta igre bilo je 2-2 da bi prilikom udaraca s bijele točke londonski sastav bio bolji sa 3-2.

U trijumfu Palacea sudjelovao je i hrvatski branič Borna Sosa koji je u igru ušao u 79. minuti, a njegov neiskorišteni 11-erac prilikom raspucavanja, u četvrtoj je seriji zatresao gredu, na kraju nije bio koban.

Za Palace je ovo drugi trofej u 120-godišnjoj klupskoj povijesti, a stigao je manje od tri mjeseca nakon povijesnog prvog, a i tog 25. svibnja je u finalu FA Kupa bio bolji od Liverpoola boljim izvođenjem 11-eraca.

Liverpool je dva puta vodio golovima Ekitikea (4) i Frimpnga (21), no Palace se vraćao u igru preko Matete (17-11m) i Sarra (77).

Prilikom izvođenja 11-eraca u junaka je izrastao vratar Palacea Dean Henderson koji je obranio udarce MacAllistera i Elliotta, dok je Salah pucao preko gola. Uz Sosu neuspješan za Palace je bio i Eze, ali u zadnjoj je seriji Devenny je sačuvao mirnoći i svladao Allisona za osvajanje trofeja.

Crystal PalaceSuperkupLiverpoolBorna Sosa
