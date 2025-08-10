Wirtzu poslije transfera u Liverpool stiglo ogromno priznanje iz Njemačke
Sjajni Wirtz pomeo konkurenciju, nitko od nogometaša iz Njemačke mu nije ravan
Florian Wirtz proglašen je njemačkim nogometašem godine, uz to što je postao najskuplji njemački igrač ikada nakon što je iz Bayer Leverkusena prešao u Liverpool za 150 milijuna eura.
U anketi njemačkog nogometnog časopisa "Kicker" pobijedio je sa 191 glasom ispred zvijezde Bayerna Michaela Oliseha (81) i Nicka Woltemadea iz Stuttgarta, koji je prikupio 71 glas.
Wirtz je prošle sezone u Bayer Leverkusenu postao najbolje ocijenjeni igrač, a dvadesetdvogodišnjak je također postao sastavni dio reprezentacije. Njemački rekordni prvaci iz Münchena mjesecima su pokušavali potpisati tehnički vještog napadača, ali on se na kraju odlučio preseliti u Premier ligu.
Glasovalo je 633 člana Njemačkog udruženja sportskih novinara.
Julian Schuster proglašen je trenerom godine. Naslijedio je trenersku ikonu Christiana Streicha u Freiburgu i kvalificirao se u Europsku ligu s klubom iz Breisgaua u svojoj prvoj sezoni.U glasovanju za igračicu godine, kapetanica Njemačke Giulia Gwinn i vratarka reprezentacije Ann-Katrin Berger zajednički su se našle na vrhu.
