Kovač se provukao protiv trećeligaša, a utakmicu obilježio incident: 'To je bio napad'

Borussia Dortmund u prvoj je rundi njemačkog kupa (DFB Pokal) teškom mukom izbacila trećeligaša Rot-Weiss Essen. U utakmici bez puno prilika Borussia je uspjela doći do minimalne pobjede.

Junak je bio Serhou Guirassy koji je u 79. minuti zabio jedini gol na utakmici. "Večeras smo svjedočili klasiku: bitki za kup odigranoj u sjajnoj atmosferi. Naposljetku, sve se svodi na prolazak u sljedeći krug, i to smo i uspjeli", rekao je Niko Kovač nakon utakmice.

'Krajnje nemarno'

Detalj koji je obilježio utakmicu i koji je glavna tema u Njemačkoj dogodio se u posljednjim minutama utakmice kada je igrač Essena Kelsey Owusu grubo otvorenim džonom startao na nogu Yana Couta, a dobio samo žuti karton. O incidentu je nakon utakmice govorio i Niko Kovač.

„Moram biti sasvim iskren: tako se ne ide u start. Ne želim ga optužiti ni za kakvu namjeru, ali ovo je krajnje nemarno. Ne mogu to dopustiti; to je zapravo napad", ljut je bio trener Borussije. Snimku grubog prekršaja pogledajte OVDJE.

