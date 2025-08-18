Livi, gledaš li ovo? /

Bivši golman Dinama očarao Italiju: Obranio četiri penala na jednoj utakmici

Bivši golman Dinama očarao Italiju: Obranio četiri penala na jednoj utakmici
Foto: Igor Kralj/pixsell

Šemper je briljirao u raspucavanju...

18.8.2025.
13:32
Sportski.net
Igor Kralj/pixsell
Bivši vratar Dinama, Adrian Šemper, odigrao je utakmicu karijere i postao junak Pise u talijanskom Kupu.

Njegova momčad na gostovanju je izbacila Cesenu nakon izvođenja jedanaesteraca, budući da je dvoboj u regularnom dijelu završio bez pogodaka (0:0). Pisa je na kraju slavila s 2:1, a ključni čovjek bio je upravo hrvatski golman.

Šemper je briljirao u raspucavanju, obranio je čak četiri od pet udaraca igrača Cesene i tako sam odvukao svoju momčad u osminu finala.

Talijanski portal Pisatoday nije štedio na pohvalama:

„Hrvatski vratar koji hipnotizira protivnike s bijele točke. Junak večeri, obranio je četiri od pet penala i donio Pisi prolaz.“

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo teškom mukom slavio u velikom derbiju na Rujevici: 'Znali smo da nemaju što izgubiti'

DinamoAdrian šemperGolmanPisa
