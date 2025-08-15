Bivši dinamovac u Celti, mladi Vatreni napušta novog španjolskog prvoligaša i vraća se u drugu ligu

Novi španjolski prvoligaš Elche poslat će 21-godišnjeg hrvatskog nogometaša Matiju Barzića na jednogodišnju posudbu u drugoligaša Cultural Leonesu, izvijestile su u petak novine Heraldo de Leon i AS.

Barzić, branič hrvatske U-21 reprezentacije, bio je šest mjeseci posuđen također drugoligašu Eldenseu tijekom čega je upisao 14 nastupa.

Ljetos se nanovo priključio Elcheu koji se priprema za utakmicu 1. kola španjolskog prvenstva s Betisom, zakazanu za ponedjeljak.

„Barzić je jučer trenirao s prvom ekipom, a danas je praznik pa ne znam“, rekao je u petak Elcheov glasnogovornik Monserrate Hernandez za Hinu. Glasnogovornik Cultural Leonese, kluba iz sjevernog grada Leona, nije odgovorio na upit.

Stoper Barzić, čija je majka Španjolka, a otac Hrvat, ponikao je u Atletico Madridu iz čijeg ga je podmlatka 2023. godine doveo Elche. U petak nije bio dostupan za komentar.

Elche je ljetos izborio ulazak u Primeru.

Prvoligaš Celta Vigo dovela je, pak, u svoj podmladak 21-godišnjeg lijevog beka Jana Oliverasa koji je prošle sezone bio na posudbi u zagrebačkom Dinamu, ali nije zaigrao za prvu ekipu.

Podmladak Celta Fortuna dovela je bivšeg U-19 španjolskog reprezentativca nakon što se vratio u talijansku Romu po isteku posudbe u Dinamu.

„On je polivalentan i talentiran igrač“, priopćio je klub iz sjevernog lučkog grada Viga.

Celta je navela da ga je dovela bez plaćanja odštete i potpisala s njim ugovor na četiri godine. Oliveiras je prije dolaska u podmladak Rome bio u podmlatku Barcelone.

Celta Fortuna se natječe u trećoj španjolskoj ligi. Celta Vigo je prošle sezone zauzela sedmo mjesto u prvoj ligi.

