Matija Frigan u velikom transferu prelazi u Parmu: Evo koliko će od svega zaraditi Rijeka

Matija Frigan napušta belgijski Westerlo i prelazi u redove talijanske Parme.

Nakon što je belgijski Nieuwsblad javio kako je postignut dogovor, a sve prenio i talijanski Tuttosport, transfer je objavio i Fabrizio Romano, poznati twitter 'kužer' koji 'masno plaća' klubove i igrače da mu daju ovakve ekskluzivne informacije.

Iza Frigana je odlična sezona u belgijskoj ligi gdje je zabio 14 golova, no kako pišu Belgijci, vrijeme je za napredovanje u karijeri. Ovog ljeta pojavilo se nekoliko udvarača, poput Elchea, HSV-a i Hull Cityja koji muku muči sa zabranama transfera, ali sada se javila i Parma i brzo riješila stvar.

Prošli mjesec u Parmi su prodali svog napadača Ange-Yoana Bonnyja (21) Interu za oko 23 milijuna eura i sada dio tog iznosa ulažu u Frigana.

🚨🟡🔵 Parma have agreed deal to sign Matija Frigan as new striker from Westerlo for fee under €10m.



Parma beat Hull City to the signing, as @TheCroatianLad reported earlier today. pic.twitter.com/VWTinn4jok — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2025

Parma će Frigana platiti 10 milijuna eura, a Frigan se već oprostio od momčadi i sada se očekuje da će u Italiji finalizirati posao.

Frigan je u Westerlo stigao u ljeto 2023. iz Rijeke za odštetu od 5.5 milijuna eura, a Rijeka će zbog klauzule o deset posto od sljedećeg transfera, sada zaraditi milijun eura.

