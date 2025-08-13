Matija Frigan u velikom transferu prelazi u Parmu: Evo koliko će od svega zaraditi Rijeka
Ovog ljeta pojavilo se nekoliko udvarača, poput Elchea, HSV-a i Hull Cityja
Matija Frigan napušta belgijski Westerlo i prelazi u redove talijanske Parme.
Nakon što je belgijski Nieuwsblad javio kako je postignut dogovor, a sve prenio i talijanski Tuttosport, transfer je objavio i Fabrizio Romano, poznati twitter 'kužer' koji 'masno plaća' klubove i igrače da mu daju ovakve ekskluzivne informacije.
Iza Frigana je odlična sezona u belgijskoj ligi gdje je zabio 14 golova, no kako pišu Belgijci, vrijeme je za napredovanje u karijeri. Ovog ljeta pojavilo se nekoliko udvarača, poput Elchea, HSV-a i Hull Cityja koji muku muči sa zabranama transfera, ali sada se javila i Parma i brzo riješila stvar.
Prošli mjesec u Parmi su prodali svog napadača Ange-Yoana Bonnyja (21) Interu za oko 23 milijuna eura i sada dio tog iznosa ulažu u Frigana.
Parma će Frigana platiti 10 milijuna eura, a Frigan se već oprostio od momčadi i sada se očekuje da će u Italiji finalizirati posao.
Frigan je u Westerlo stigao u ljeto 2023. iz Rijeke za odštetu od 5.5 milijuna eura, a Rijeka će zbog klauzule o deset posto od sljedećeg transfera, sada zaraditi milijun eura.
