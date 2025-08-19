VELIKI DAN /

Engleski klub spašen od bankrota pa povukao povijesni potez, prvi ovakav trener u nogometu

Engleski klub spašen od bankrota pa povukao povijesni potez, prvi ovakav trener u nogometu
Foto: Morecambe Fc

Indijski konzorcij Panjab Warriors kupio je klub i financijska situacija bi se trebala popraviti

19.8.2025.
14:11
Dominik Franculić
Morecambe Fc
Povijesna stvar se danas dogodila u engleskoj petoj ligi, zapravo više njih. Morecambe je prošle sezone ispao iz League Two, četvrtog ranga engleskog nogometa. Imali su problema s financijama, neisplaćenim plaćama, vlasnik je odbijao prodati klub i prijetilo je gašenje.

Zbog toga nisu mogli potpisivati igrače, a prva dva kola nove sezone nisu igrali i utakmice su odgođene. Ipak, došlo je svjetlo na kraju tunela. Indijski konzorcij Panjab Warriors kupio je klub i financijska situacija bi se trebala popraviti i Morecambe bi trebao početi igrati u engleskoj petoj ligi. Novi vlasnici odmah su povukli neke kontroverzne poteze.

Prvi Sikh i najmlađi trenutno

Smijenili su dosadašnjeg trenera Dereka Adamsa koji je bio u svom trećem mandatu u Morecambeu. Na trenersko mjesto postavili su svog čovjeka. Riječ je o 30-godišnjem Ashviru Singhu Johalu. To je značajno iz više razloga. Naime, Johal je postao prvi trener Sikh u povijesti britanskog nogometa, a postao je i najmlađi trener u prvih pet engleskih liga.

Inače, Sikhi su pripadnici sikizma, monoteističke religije iz Indije. Na svijetu ih ima 23 milijuna, a u Engleskoj ih živi oko pola milijuna. 

 

 

Johal je prethodno radio pod vodstvom Kola Tourea u Wiganu i kao pomoćnik Cescu Fabregasu tijekom njegovog vremena u omladinskoj momčadi talijanskog Coma. Ranije ovog ljeta, Johal je također postao jedan od najmlađih trenera u povijesti engleskog nogometa koji je završio kvalifikacije za UEFA Pro licencu.

Foto: Profimedia

Prije prelaska u seniorski nogomet s Wiganom 2022. godine, proveo je 10 godina na raznim pozicijama u akademiji Leicester Cityja.

Mogao bi debitirati u subotu protiv Altrinchama, ali moguće je da dođe do odgode i te utakmice, Morecambe ima samo pet igrača pod ugovorom i još nije sigurno hoće li odraditi trening prije utakmice.

MorecambeEngleski Nogomet
