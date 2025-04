Armada izvjesila znakoviti transparent: Strahuju li hajdukovci od Fruka i društva?

Na gotovo svakoj, ili ako ćemo biti samouvjereni i reći, na svakoj, utakmici grupa navijača Rijeke poznatija kao Armada, na svojoj tribini ima izvješen transparent This time next year, we'll be champios!

Ali, znate li pozadinu priče? U Rijeci je 5. svibnja 2012. godine, prije više od 13 godina, zasjao duh legendarnih Trottera na riječkim zidinama. Iako je poznat po svom humoru i životnoj filozofiji, ovaj put nije bio u pitanju samo kultni moto iz serije Only Fools and Horses koji je glasio: "This time next year we’ll be millionaires" (Ovo vrijeme sljedeće godine bit ćemo milijunaši). Armadi su, inspirirani ovim poznatim citatom, izmijenili riječ i na zidu toplane na Krnjevu ispisali vlastiti slogan: "This Time Next Year We’ll Be Champions" – “u ovo doba iduće godine bit ćemo prvaci”.

Ova poruka postala je simbol nade, ponosa i ambicije navijača koji su vjerovali u bolju budućnost kluba, pa tako i ove godine žele doći do naslova, a u tome ih, čini se, može spriječiti samo Hajduk. Dinamo je na dalekih minus osam.

