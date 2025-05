Armada briljirala, ali igrači ne. Hoće li se ova poruka iz britanske serije ostvariti?

Rijeka je uoči derbija na Poljudu znala da im pobjeda donosi titulu i prije zadnjeg kola i to na terenu najvećeg rivala. Armada je napunila gostujući sektor, ali igrači Hajduka imali su druge planove. Slavili su 2:1 i u najmanju ruku odgodili riječko slavlje te sebi dali priliku da nekim čudom u zadnjem kolu uzmu titulu.

Bilo je to blijedo izdanje Morskih pasa s Kvarnera, ali su nakon utakmice otišli pozdraviti svoje navijače i dobili skandiranje i aplauz. Riječani i dalje ključeve svoje sudbine imaju u svojim rukama i pobjeda u zadnjem kolu na prepunoj Rujevici donijet će im drugu titulu prvaka Hrvatske.

Hoće li se poruka na krpi "This time next year we'll be champions" koju vidimo na svakoj utakmici ostvariti?